Überraschung: Bethesda gibt The Elder Scrolls VI einen Namen

Eine zeitnahe Veröffentlichung von The Elder Scrolls VI dürfte bei niemandem auf dem Bingozettel stehen. „Das nächste Kapitel ist auf dem Weg. Wir liegen voll im Zeitplan, sind begeistert von der Optik und spielen den Titel bereits täglich“, hieß es im Juli im Rahmen einer Botschaft von Bethesda im Kontext des Xbox Reset.
Die zeitnahe Veröffentlichung dürfte auch heute noch nicht anstehen, auch wenn Bethesda dem sechsten Teil der Serie heute feierlich einen konkreten Titel verpasst hat. Das geschah etwas überraschend am Ende des 40th Anniversary Videos zum Jubiläum des Studios.
„Wisst ihr, alle fragen ständig nach Elder Scrolls 6. Und wir dachten uns: Hey, angesichts der aktuellen Lage ist das doch der perfekte Zeitpunkt, euch zu verraten, wie The Elder Scrolls 6 eigentlich heißt“, so Todd Howard am Ende des Videos.
In einer kurzen Sequenz wird das neue Spiel als The Elder Scrolls VI: Sentinel vorgestellt. Der Untertitel an sich dürfte eingefleischte Fans hingegen nicht mehr überraschen, er war vor einigen Tagen schon durch als vermeintlicher Leak durch die Medien gegeistert.
2018 angekündigt
Angekündigt wurde The Elder Scrolls VI bei der E3 2018. Damals war Bethesda noch nicht einmal Teil von Microsoft. Jahre später, nämlich 2023 – damals war Phil Spencer noch bei Xbox – verkündete selbiger, The Elder Scrolls VI solle nicht vor 2028 erscheinen. Ob das noch der Plan ist … offen.
Asha Sharma ist jedenfalls stolz und verkündet bei Twitter: „SENTINEL ist das nächste Kapitel von The Elder Scrolls. Eine unglaubliche Art und Weise für Bethesda Studios, 40 Jahre der Schaffung von Welten zu feiern, die Millionen von Spielern über Generationen hinweg ansprechen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team – sowohl an die ehemaligen als auch an die aktuellen Mitglieder.“
Das Jubiläumsvideo:
Bildmaterial: The Elder Scrolls VI: Sentinel, Bethesda
2 Kommentare
S ist zwar nur ein Buchstabe nach R, aber ich bin heilfroh, dass das Spiel nicht:
The Elder Scrolls VI: Resonant/Resonance/Revelation/Rebirth oder Revival heißen wird. Und das ist ja schon mal was heutzutage.....
Ja, nach fast 10 Jahren gibt es einen Titel-Reveal^^ Ist halt die Frage, wie lange das Spiel dann noch auf sich warten lässt.
Das Video selbst zum 40. Firmenbestehen fand ich wehmütig und zeigt einmal wieder, wie etwas, was so klein beginnt, ein gigantischer Konzern werden kann. Ich hatte mir nebenbei was zu der wirklich tragischen Geschichte rund um die Disco Elysium Macher von ZA/UM angeschaut und die Geschichte ist das beste Beispiel dafür, wie Corporate Greed Videospiel-Romantik zerstören kann.
Bethesda ist noch da. BioWare nicht mehr. Der Output an neuen Spielen welches direkt von Bethesda kommt kann man an einem einzigen Finger abzählen. Und leider hat sich Todd Howard in dem Video nicht für diesen unverschämt schlechten Starfield DLC "Shattered Space" entschuldigt. Ist wirklich beeindruckend, wie wenig man aus Starfield letztendlich gemacht hat.
Jetzt wird der volle Fokus auf TES6 liegen. Vielleicht bekommt man ja mal anständige Fallout 3 und New Vegas Remasters und wenn die Gerüchte stimmen, etwas neues zu New Vegas. Aber diese Projekte werden nicht intern bei Bethesda stattfinden. Dort wird eben der Fokus auf TES6 liegen. Aber bis das erscheint, habe ich vermutlich gar keine Haare mehr.
Joa, wir sehen uns dann in 2 oder 3 Jahren wenn das erstmal Gameplay gezeigt wird. Ich muss aber auch sagen dass das Spiel für mich viel zu spät kommt. Mein Geschmack hat sich über die Jahre komplett weg von Bethesdas Rpgs entwickelt. Ich kann einfach nichts mehr mit diesen Open World Sandbox rpgs anfangen. Ich brauch da einfach eine festere Narrative als eine Sandbox.
Meiner Meinung nach war Kingdom Come Deliverance 2 die Perfekte Mischung von den Bethesda Konzept und den normalen Story rpg Konzept was für mich in der Art auch die beste Weiterentwicklung für die Bethesda Formel wäre. Ich bezweifle aber das es sowas wird, weswegen ich mir jetzt schon ziemlich sicher bin das mich das Spiel relativ Kalt lassen wird.