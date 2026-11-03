Überraschung: Bethesda gibt The Elder Scrolls VI einen Namen

Eine zeitnahe Veröffentlichung von The Elder Scrolls VI dürfte bei niemandem auf dem Bingozettel stehen. „Das nächste Kapitel ist auf dem Weg. Wir liegen voll im Zeitplan, sind begeistert von der Optik und spielen den Titel bereits täglich“, hieß es im Juli im Rahmen einer Botschaft von Bethesda im Kontext des Xbox Reset.

Die zeitnahe Veröffentlichung dürfte auch heute noch nicht anstehen, auch wenn Bethesda dem sechsten Teil der Serie heute feierlich einen konkreten Titel verpasst hat. Das geschah etwas überraschend am Ende des 40th Anniversary Videos zum Jubiläum des Studios.

„Wisst ihr, alle fragen ständig nach Elder Scrolls 6. Und wir dachten uns: Hey, angesichts der aktuellen Lage ist das doch der perfekte Zeitpunkt, euch zu verraten, wie The Elder Scrolls 6 eigentlich heißt“, so Todd Howard am Ende des Videos.

In einer kurzen Sequenz wird das neue Spiel als The Elder Scrolls VI: Sentinel vorgestellt. Der Untertitel an sich dürfte eingefleischte Fans hingegen nicht mehr überraschen, er war vor einigen Tagen schon durch als vermeintlicher Leak durch die Medien gegeistert.

2018 angekündigt

Angekündigt wurde The Elder Scrolls VI bei der E3 2018. Damals war Bethesda noch nicht einmal Teil von Microsoft. Jahre später, nämlich 2023 – damals war Phil Spencer noch bei Xbox – verkündete selbiger, The Elder Scrolls VI solle nicht vor 2028 erscheinen. Ob das noch der Plan ist … offen.

Asha Sharma ist jedenfalls stolz und verkündet bei Twitter: „SENTINEL ist das nächste Kapitel von The Elder Scrolls. Eine unglaubliche Art und Weise für Bethesda Studios, 40 Jahre der Schaffung von Welten zu feiern, die Millionen von Spielern über Generationen hinweg ansprechen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team – sowohl an die ehemaligen als auch an die aktuellen Mitglieder.“

Das Jubiläumsvideo:

Bildmaterial: The Elder Scrolls VI: Sentinel, Bethesda