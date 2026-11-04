Nintendos größter Lieferant für ROM-Chips steigt aus und Fans fürchten um Cartridges

Ein Auszug aus Wikipedia: Macronix stellt NOR-Flash-, NAND-Flash- und ROM-Produkte für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Computer, Automobilindustrie und Netzwerke her. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Taiwan.
So weit, so unspannend. Einer der größeren Kunden von Macronix ist allerdings Nintendo. Nintendo verbaut die ROM-Chips von Macronix als wichtige Komponente in Cartridges für Nintendo Switch und Switch 2. Dass Macronix gerade bekannt gegeben hat, ROM-Produkte bis zum Ende des dritten Geschäftsquartals 2026 einzustellen, klingt in diesem Kontext nach keiner guten Nachricht.
Analyst David Gibson teilte diese Nachricht bei Twitter. Demnach würden ROM-Produkte nur noch etwa 5 Prozent der gemeldeten Umsatzzahlen ausmachen. Mit anderen Worten: Lohnt sich nicht mehr. Man verlagert deshalb Kapazitäten hin zu NOR-Flash- und eMMC-Speicherchips.
Gibson merkt an, dass Nintendo nicht nur Komponenten von Macronix bezieht, sondern auch von anderen Unternehmen. Doch der Verlust dieses Handelspartners könnte den Druck auf die ohnehin schon angespannte Versorgungslage erhöhen. So eine Konstellation führt in der Regel zu Preiserhöhungen.
Analyst Gibson verweist auch darauf, dass der Anteil von digitalen Verkäufen bei Nintendo auch weiterhin vergleichsweise mild ansteigt. Er schätzt ein, dass Cartridges noch eine Weile überdauern, aber Game Key Cards und Digital-Only könnten zunehmen. Ob Cartridges von Nintendo tatsächlich teurer werden, ist bisher natürlich unbestätigt.
via Eurogamer, Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames
3 Kommentare
Wegen diesem ganzen KI-Scheiß verdienen Speicherhersteller wie Macronix inzwischen deutlich mehr an Rechenzentren und AI-Firmen als an normalen Endkunden.
Macht nur noch 5 % vom Umsatz der Rest boomt dank KI. Genau das gleiche Spiel wie bei Nvidia und den großen RAM-Herstellern: Die Kohle liegt nicht mehr beim normalen Kunden, der eine Konsole, eine Grafikkarte oder Speicher fürs Privatgerät will, sondern bei den Big-Tech-Konzernen und ihren Serverfarmen.
Kapazität wird umgeleitet, Preise steigen, Consumer-Produkte werden zweitrangig. Alles für den KI-Hype.
Hoffentlich geht dieser ganze KI-Scheiß irgendwann richtig in die Hose und die Blase platzt. Dann vielleicht wieder etwas mehr Fokus auf die Leute, die die Produkte tatsächlich kaufen und nutzen wollen.
Kaum zu glauben, das ein Jahr so viele Hiobsbotschaften beinhalten kann. Jetzt stellt sich die Frage, welchen Bestandteile und mit wie hohem Anteil sie diese von Macronix bezogen haben. Wenn das ein größerer Zulieferer war, sieht es nicht rosig aus. Im Bestfall kann ein anderer Zulieferer Kapazitäten aufbauen und die Lücke füllen (würde für uns Verbraucher*innen aber Preiserhöhungen bedeuten). Der Mittelweg wäre, das vermehrt Spiele nur noch digital oder auf GKC erscheinen, weil weniger Cartridges lieferbar sind - womöglich trotzdem mit Preiserhöhungen verbunden. Das schlimmste Szenario wäre, wenn dies auch bei Nintendo den Niedergang der vollwertigen, physischen Medien einläutet.
Ich hoffe mal sehr auf die erste Möglichkeit und ohne Ausweitung von GKCs. Trotzdem kommt es leider nicht mehr nur darauf an, ob Nintendo selbst sich den Cartridges weiter verschreibt. Wenn noch 1-2 weitere Zulieferer Abspringen (weiß nicht wie viele es überhaupt gibt), könnte ihnen die Entscheidung abgenommen werden - und in letzter Konsequenz uns Spieler*innen.
Und wieder eine Sache die KI ruiniert. Ich hoffe echt das die blase bald platz alles da einstürzt. Dann wäre die Welt echt besser dran.