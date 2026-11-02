Sieht ganz gut aus: So läuft Final Fantasy VII Revelation auf der Nintendo Switch 2

Wir blicken zunächst zurück. Als Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 angekündigt wurde, war das natürlich ein toller Moment für Nintendo-Fans. Die sind zuletzt ziemlich leer ausgegangen, was Hauptspiele der Serie anging. Das war einerseits der Technik von Nintendo-Konsolen geschuldet, andererseits Exklusivverträgen.

Beides hat sich halbwegs erledigt und so folgte auch Final Fantasy VII Rebirth für die Switch 2. Ein kleines Wunderwerk, das – wenn auch mit Abstrichen in der Optik – sehr gut auf der Nintendo-Konsole läuft. Am 4. April 2027 erscheint Final Fantasy VII Revelation zeitgleich auch für Switch 2.

Bisher haben wir den finalen Remake-Teil nur auf PlayStation-Hardware gesehen. Das änderte sich bei der Paris Games Week. Wer dort am Stand von Nintendo vorbeischaute, durfte erstmals die „Switch 2“-Version anspielen. Während der Show gab es auch eine Präsentation der Demo mit Naoki Hamaguchi, bei der das Spiel im Docked-Modus der Switch 2 (via Eurogamer) läuft.

Leider handelt es sich nur um abgefilmtes Material eines Besuchers. Square Enix hat diesmal kein VOD der Präsentation veröffentlicht. Trotzdem könnt ihr einen relativ guten Eindruck dazu erhalten, wie Final Fantasy VII Revelation auf der Nintendo Switch 2 läuft.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Das Video:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix