Xenoblade-Macher bestätigen stolz ihre Beteiligung am Remake von Zelda: Ocarina of Time

Heute ist es endlich so weit: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. Doch wer steckt eigentlich hinter der Entwicklung des großen Remakes? Während Nintendo selbst den Großteil der Arbeiten übernommen hat, war auch ein bekanntes Studio beteiligt, das Zelda-Fans längst ein Begriff sein dürfte.

Die Rede ist von Monolith Soft, den EntwicklerInnen hinter der Xenoblade-Chronicles-Reihe. Das Studio hat seine Beteiligung am Remake jetzt offiziell über die sozialen Medien bestätigt.

Monolith Soft half bei Grafik, Programmierung und Spieldesign

Wie Monolith Soft mitteilt, hat das Studio im Rahmen einer Auftragsentwicklung Teile des Spieldesigns, der Programmierung und der Grafik übernommen. In den Credits des Spiels wird das Unternehmen zudem unter den besonderen Danksagungen aufgeführt.

Damit bestätigen sich frühere Gerüchte zumindest teilweise. Zwischenzeitlich wurde nämlich spekuliert, dass Monolith Soft sogar federführend für die Entwicklung des Remakes verantwortlich sein könnte. Tatsächlich entstand der Titel aber größtenteils intern bei Nintendo, genauer gesagt bei Nintendo EPD Production Group No. 3.

Das Team entwickelt die großen Hauptteile der Zelda-Reihe und überwacht zudem Spin-offs und Remakes, die in Zusammenarbeit mit externen Studios (wie z. B. Grezzo) entstehen.

Zu den wichtigsten Verantwortlichen des Remakes gehören unter anderem die Produzenten Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi sowie Director HokWai Ng. Letzterer war zuvor bereits an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beteiligt.

Monolith Soft und Zelda sind keine Fremden

Überraschend ist die Zusammenarbeit allerdings nicht. Das vor allem für Xenoblade Chronicles bekannte Studio hat Nintendo bereits bei zahlreichen großen Projekten unterstützt und war unter anderem an Skyward Sword, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom beteiligt.

Monolith Soft wird deshalb schon länger mit einer möglicherweise größeren Rolle innerhalb der Zelda-Reihe in Verbindung gebracht. Zelda-Director Daiki Iwamoto äußerte in der Vergangenheit sogar den Wunsch, dass das Studio künftig eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Serie übernehmen könnte.

Ob daraus irgendwann tatsächlich mehr wird, bleibt abzuwarten. Beim neuen Ocarina of Time blieb es jedenfalls bei einer unterstützenden Rolle.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist ab heute, dem 5. November 2026, exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Unseren Test zum Remake findet ihr natürlich ebenfalls bereits auf JPGAMES.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo