Atelier Karia: Dieses besondere Feature haben sich Tausende Fans gewünscht

Bereits Anfang Oktober hatten Koei Tecmo und Gust angekündigt, dass sich die Körperform der Protagonistin im kommenden Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen verändern lässt.
Damals gab es dazu allerdings nur erste Informationen. Jetzt zeigen die Verantwortlichen mit einem neuen Trailer, wie das Ganze tatsächlich im Spiel aussieht.
Naschen mit sichtbaren Folgen
Das Prinzip ist ziemlich einfach: Je nachdem, wie viel Karia zwischendurch nascht, verändert sich ihre Körperform. Wer die Protagonistin also regelmäßig mit kleinen Leckereien versorgt, kann entsprechende Veränderungen an ihrem Aussehen beobachten.
Allerdings bleibt das Feature vollständig optional. Wer keine Veränderungen möchte, kann die Funktion einfach in den Einstellungen deaktivieren. Dann darf Karia so viel naschen, wie sie möchte, ohne dass sich ihre Figur verändert.
Darüber hinaus wird es möglich sein, eine bevorzugte Körperform festzulegen. Ist diese einmal gesperrt, hat weiteres Essen keinen Einfluss mehr auf Karias Aussehen.
Über 38.000 Fans haben mitentschieden
Interessant ist auch, wie es überhaupt zu dieser Funktion kam. Koei Tecmo und Gust hatten zuvor eine Fanumfrage durchgeführt, an der sich mehr als 38.000 Personen beteiligten. Auf Grundlage der Ergebnisse wurde das Feature schließlich für das Spiel bestätigt.
Die Umfrage hatte außerdem weitere Auswirkungen. So sollen zusätzliche Kostüme für Karia ins Spiel kommen. Auch eine besondere Kurzgeschichte ist geplant, deren Thema von den Fans ausgewählt wurde. Weiter Infos zum besonderen „Feature“ und der Umfrage bekommt ihr auf der offiziellen Website.
Wie die Körperveränderungen konkret aussehen, zeigt nun der frisch veröffentlichte „Body Change Trailer“. Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint am 25. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam.
Die offizielle Website verspricht eine physische Veröffentlichung für Konsolen. Das Spiel wird obendrein japanische Stimmen mit Texten auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch enthalten.
Der besagte Trailer:
via Nintendo Everything, Bildmaterial: telier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust
8 Kommentare
Darf ich fragen was genau dich stört? Es soll ja so Hybrid sein, Actionkampf mit Befehlsmenü, also ähnlich wie FF7 Remake und Rebirth.
Wärst du eher für nur Action oder eher nur Rundenbasiert?
Finde es auch schade , da dieses System in den FF7 Remakes schon nicht so geil war. Mir wäre rein Rundenbasiert am liebsten und auch wenn ich die deutschen Texte supporten möchte, nützt es mir so halt nichts 😅
Würde mich sehr interessieren was dich genau stört
Doch tut es tatsächlich auch. Sieht man im Trailer. Bei den Bildern kommts aber wirklich nicht zur Geltung bzw. vielleicht sinds noch die alten Fotos, kp. Beim Trailer sieht man es z.B. bei der Gegenüberstellung ab Sekunde 6 ganz gut oder bei der Auswahl ab Sekunde 20 ungefähr^^ Allerdings scheint man etwas zaghafter beim Gesicht zu sein und Änderungen eher nur bei den höheren Stufen zu sehen sind und dann wiederum ist es auch recht abrupt. Da könnt natürlich noch eine fließendere "Befüllung" xD draus machen.
Aber denke das passt schon so. Ich mag das Feature^^
Ich finde das auch mal ein nettes und ungewöhnliches Feature. Gerade solche kleinen Details können ein Spiel lebendiger und realistischer wirken lassen. Dass sich Karias Körperform tatsächlich durch ihr Essverhalten verändert und man das Ganze sogar optional einstellen kann, finde ich eine interessante Idee.
Mal etwas anderes, das dem Spiel eine zusätzliche persönliche Note verleiht. Ich werde es bestimmt eingestellt lassen
und ja @Zenobia , ich habe das auch aus den Trailern so in Erinnerung, dass es Änderungen auch im Gesicht geben soll, nur in den oben gezeigten Bildern sieht man es kaum. Vielleicht hat man das auch wieder geändert...
Na doch schon, Karia bekommt auch Pausbäckchen wenn du mal genauer hinguckst.
Hast du den Vorgänger nicht gespielt gehabt?
Das Kampfsystem ist mit Sicherheit kein Hybrid sondern geht ganz klar in Echtzeit. Man läuft im Kreis aktiv um den Gegner herum und hat 4 Moves die man ausrüsten und ausführen kann. 4 Jeweils im Nahkampf und Fernkampf. (Da du im Kampf zwischen Nah und Fernkampf "Ringe" springen kannst.)
Diese haben alle einen Cooldown sobald sie gewirkt wurden. Man muss aktiv Blocken und Ausweichen. Ich würde es eher als einen mix von Tales of und den Valkyrie Profile spielen nennen.
Dann hat man im Kampf in der Regel bis zu 3 Charaktere. Alle schreien se Non-Stop ihre Angriffe raus und bei 3 Charaktern auf engen Raum sehr Effektüberladen. Kamera ist sehr nah am geschehen. Bei manchen Angriffen zoomt die Kamera sogar nochmal rein und bei größeren Gegnern siehste dann gar nichts mehr.
Das Kampfsystem ist zudem darauf ausgelegt immer nur einen Gegner zu bekämpfen. Zu 95% bekämpfst du immer nur einen Gegner. Besonders dumm wenn man eine Gruppe von 5 Punis vor sich hat...... Ganz genau du darfst die alle einzeln bekämpfen. Wenn du Glück hast dann verketten sich die Kämpfe oder man hat mal 2 Gegner auf einmal aber das wars dann.
Im Umkehrschluss, ich fand alles sehr hektisch, zu viel auf einmal und Eckte nur an allem an. Viele hatten Spaß damit aber mich prellts nur hart ab und das war nur in dem Demo Gebiet. Kann mir denken das es später im Spiel nochmal schlimmer wird.
Jetzt hier in Karia (und wahrscheinlich im dritten Teil auch) wird es halt wieder benutzt und kann mit absoluter Sicherheit sagen das ich weiterhin raus bin. (Seit Ryza schon)
Das ist besonders bitter weil man in dieser Trilogie aktiv mit einer Gruppe von Charakteren auf Reisen ist und einen klaren roten Faden folgt wie es in den Atelier Iris spielen der Fall war. Also das was ich mir seitdem schon immer gewünscht habe anstatt das was man seit Atelier Rorona hatte.
Also wenn du mehr Wert auf rundenbasiert legst dann lass die Finger von der aktuellen Trilogie oder guck zumindest in ne Demo rein.
Unrelated aber hinzu kam das man für den PC nur die Switch Version portiert hat und mir war das Bild zu verwaschen und unscharf. (Ich brauch kein 4K aber 720p von der Switch brauch ich auch nicht aufm PC)
Letzter "Personal Pet Peeve" ist auch das mir Daisuke Sawano fehlt als Composer. Die Kampfmusik ist sehr "niedlich" seit Ryza.
@Weird, @Yurikotoki und @Leo D. Marstone Okay, muss zugeben den Trailer nicht gesehen zu haben und nur nach den Bildern oben gegangen zu sein. Auf denen ist mir die Änderung im Gesicht im Vergleich zum Rest des Körpers einfach zu wenig. Aber wenn das täuscht und doch besser erkennbar ist, will ich nichts gesagt haben 😅