Atelier Karia: Dieses besondere Feature haben sich Tausende Fans gewünscht

Bereits Anfang Oktober hatten Koei Tecmo und Gust angekündigt, dass sich die Körperform der Protagonistin im kommenden Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen verändern lässt.

Damals gab es dazu allerdings nur erste Informationen. Jetzt zeigen die Verantwortlichen mit einem neuen Trailer, wie das Ganze tatsächlich im Spiel aussieht.

Naschen mit sichtbaren Folgen

Das Prinzip ist ziemlich einfach: Je nachdem, wie viel Karia zwischendurch nascht, verändert sich ihre Körperform. Wer die Protagonistin also regelmäßig mit kleinen Leckereien versorgt, kann entsprechende Veränderungen an ihrem Aussehen beobachten.

Allerdings bleibt das Feature vollständig optional. Wer keine Veränderungen möchte, kann die Funktion einfach in den Einstellungen deaktivieren. Dann darf Karia so viel naschen, wie sie möchte, ohne dass sich ihre Figur verändert.

Darüber hinaus wird es möglich sein, eine bevorzugte Körperform festzulegen. Ist diese einmal gesperrt, hat weiteres Essen keinen Einfluss mehr auf Kar​ias Aussehen.

Über 38.000 Fans haben mitentschieden

Interessant ist auch, wie es überhaupt zu dieser Funktion kam. Koei Tecmo und Gust hatten zuvor eine Fanumfrage durchgeführt, an der sich mehr als 38.000 Personen beteiligten. Auf Grundlage der Ergebnisse wurde das Feature schließlich für das Spiel bestätigt.

Die Umfrage hatte außerdem weitere Auswirkungen. So sollen zusätzliche Kostüme für Karia ins Spiel kommen. Auch eine besondere Kurzgeschichte ist geplant, deren Thema von den Fans ausgewählt wurde. Weiter Infos zum besonderen „Feature“ und der Umfrage bekommt ihr auf der offiziellen Website.

Wie die Körperveränderungen konkret aussehen, zeigt nun der frisch veröffentlichte „Body Change Trailer“. Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint am 25. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam.

Die offizielle Website verspricht eine physische Veröffentlichung für Konsolen. Das Spiel wird obendrein japanische Stimmen mit Texten auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch enthalten.

Der besagte Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: telier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust