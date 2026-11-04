JRPG-Fans entdecken nach fast 30 Jahren, dass man einen Charakter doch rekrutieren kann

Man kann Aerith in Final Fantasy VII nicht wiederbeleben. Das haben sie jedenfalls alle gesagt. Aber vielleicht fehlt euch nur der Guide aus 26 Schritten dazu? Der fehlte nämlich auch zu Tales of Destiny – bis heute.

29 Jahre nach der ersten Veröffentlichung des JRPGs in Japan haben Fans jetzt einen Weg gefunden, ein Partymitglied zu rekrutieren, das bis heute als nicht (ohne Tricks) rekrutierbar galt.

Lilith Aileros kann man auf ganz normale Weise rekrutieren, auch im Originalspiel. In der PS2-Neuauflage von Tales of Destiny ist das bereits möglich, doch im Original gab es keinen legitimen Weg, dachte man bisher. Der Weg dahin ist allerdings aufwendig und es wird deutlich, warum es bisher niemand herausgefunden hat.

Der kleinste Fehler führt dazu, dass Lilith für immer ausgeschlossen bleibt. Beim „normalen“ Spielen soll es nahezu unmöglich sein. Wenn ihr allerdings alles richtig macht, dann schließt sich Lilith in der zweiten Spielhälfte mit den Worten an: „Ich komme mit euch, ob es euch gefällt oder nicht!“

Lilith joined your party

Etwas aus einem Haus mitnehmen – Lilith ist Geschichte. Waffe manuell wechseln – das war’s. Eine bestimmte Waffe verkaufen – bye, Lilith. Händler verärgern oder bestimmte Gespräche abbrechen – chancenlos. Ein Minenfeld an Möglichkeiten, nennt es GamesRadar. 26 Schritte gilt es zu beachten, wie diese japanische Website kleinlich erklärt.

Youtuber Kevangelion (unter Mithilfe SymphoniaLauren, Mziab und Ethanol) hat alle Schritte befolgt und Lilith mit der amerikanischen PSX-Version von Tales of Destiny rekrutiert. Der neue japanische Guide sei legitim, heißt es. In der Videobeschreibung gibt es auch eine Übersetzung des Guides.

Lilith joined your party:

Das Video:

via GamesRadar, Bildmaterial: Tales of Destiny, Bandai Namco via Mobygames