Pokémon meets Harvest Moon: Farming-Abenteuer erobert jetzt endlich auch die Konsolen

Ova Magica, das sich selbst als Mischung aus Pokémon und Harvest Moon bezeichnet, hat eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich, die bis ins Jahr 2019 zurückreicht.

Das Spiel, das von einem hauptsächlich von Frauen geführten Team entwickelt wurde, hat schon damals einen großen Hype erfahren und wurde auf Kickstarter zu einer der zehn erfolgreichsten Videospiel-Kampagnen des Jahres 2021.

2022 bekam Ova Magica mit Top Hat Studios dann einen erfahrenen Publisher an die Seite. 2024 ging es in den Early-Access bei Steam, den man in diesem Jahr erfolgreich hinter sich ließ. Die „sehr positiven“ Bewertungen der Nutzer geben weiteren Antrieb. Jetzt steht die Veröffentlichung für Konsolen vor der Tür.

Am 10. November wird Ova Magica für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Deutsche Texte gibt es inzwischen übrigens auch, sie wurden schon der Steam-Version wie versprochen nachgereicht.

Eine Ode an das Genre

In dem von wie Stardew Valley, Pokémon und Story of Seasons inspirierten Monsterjagd- bzw. Farming-Abenteuer geht es darum, die Leitung eines Bauernhofs (natürlich) am Rande eines malerischen Dorfes namens Clover Town zu übernehmen. Viele farbenfrohe NPCs im Manga-Stil, Gespräche, Geschenke und Blob-Kämpfe erwarten euch.

„Ova Magica ist eine Ode an einige deiner Lieblingsspiele, von Stardew Valley und Slime Rancher bis hin zu zeitlosen Klassikern wie Harvest Moon, Story of Seasons, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon und Azure Dreams“, ließen die Entwickler einst verlauten.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Ova Magica, Top Hat Studios, Skinny Frog