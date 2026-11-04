Dieses kommende, narrative Horror-RPG dürfte euch heftige Earthbound-Vibes geben

Beim „Spring Showcase“ im April hatte Top Hat Studios zuletzt einen Trailer zu The Backworld veröffentlicht. Jetzt schob der umtriebige Indie-Publisher schon das nächste Video nach und grenzte die Veröffentlichung auf das zweite Quartal 2027 ein. Nach wie vor ist The Backworld nur für Steam geplant.

Auch der neue Trailer zum narrativen Horror-RPG dürfte euch wieder harte Earthbound-Vibes geben. The Backworld führt euch in eine Welt, in der die Realität zerfällt. Ihr erkundet 100 Gebiete, in denen ihr surreale Entdeckungen macht, die sich auf die geistige Gesundheit der Charaktere auswirken – die dann möglicherweise halluzinieren.

Die Entstehungsgeschichte hinter The Backworld ist spannend: Wie der Entwickler erklärte, kam ihm die Idee für das Spiel beim Kennenlernen der Internet-Creepypasta The Backrooms. Offensichtlich ist das Spiel also auch namentlich davon inspiriert.

Eine Creepypasta ist eine erfundene Horrorgeschichte, die sich durch „Copy-Paste“ im Internet verbreitet. Die Geschichten werden oft so präsentiert, als wären sie wahr. Backrooms geht konkret zurück auf einen anonymen 4chan-Beitrag von 2019. Dort wurden in einem Thread „beunruhigende Bilder“ eines leeren, muffigen Raums mit fluoreszierender Beleuchtung veröffentlicht.

Das traf einen Nerv und 4chan-Nutzer erweiterten das Konzept mit Erzählungen und weiteren Fotos, sodass es zu einer Art urbaner Legende wurde. The Backworld ist auch keineswegs das erste Spiel, das aus Backrooms Inspirationen zieht. In diesem Jahr hatte A24 gar eine Verfilmung an den Start gebracht.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Backworld, Top Hat Studios, Numor Games