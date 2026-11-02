Die Neuerscheinungen im November mit Zelda und einem Spiel, das am Tag von GTA erscheint

Da ist er also, der sagenumwobene November, in dem Zelda: Ocarina of Time erscheint. Ach, und Grand Theft Auto VI natürlich. Und ein Spiel, das ganz bewusst am selben Tag erscheint wie GTA.
Viele Publisher sind ausgewichen, es gab in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Verschiebungen, nachdem Rockstar endlich den konkreten Termin zu Grand Theft Auto VI bekannt gegeben hatte. Und trotzdem bleibt noch eine lange Liste von Neuerscheinungen übrig.
Morgen erscheinen unter anderem die Konsolenversionen von Zero Parades und Solo Leveling: Arise Overdrive. Große Namen gibt’s auch: World of Warcraft Forever startet in den Early Access, einen Tag später erscheint natürlich das Remake zu Zelda: Ocarina of Time.
Auch Stellar Blade: Complete Edition traut sich in den November und erscheint einen Tag nach Zelda. Danach wird es deutlich nischiger, bis nach GTA VI am 19. November endgültig die Luft raus ist. Bis dahin gibt es mit Metaphor ReFantazio eine weitere spannende „Switch 2“-Portierung und Nintendo bringt neue Inhalte zu Pikmin 4 im Rahmen einer Nintendo Switch 2 Edition. Eure Must-Haves in diesem Monat?
Unsere Auswahl:
- Zero Parades: Director’s Cut (Konsolen): 3. November (von Studio ZA/UM)
- Steins;Gate Re:BOOT (SW2, PS5): 3. November (bei Amazon bestellen*)
- Solo Leveling: Arise Overdrive (Xbox, PS5): 3. November (already: PC)
- Godzilla: Destroy All Monsters – Meele Remastered (Multi): 3. November (bei Amazon bestellen*)
- World of Warcraft Forever (PC – Early Access): 4. November (nur Download)
- Zelda: Ocarina of Time (SW2): 5. November (bei Amazon bestellen*)
- CRYMELIGHT (PS5, SW2, PC): 5. November (bei Throwback physisch*)
- Stellar Blade: Complete Edition (SW2): 6. November (bei Amazon bestellen*)
- Tanuki: Pon’s Summer (Multi): 10. November (ein Mail Delivery Adventure)
- Prinny Party: Going Overboard (Multi): 11. November (Prinny meets Mario Party)
- Warota (PC – Early Access): 12. November (wie Pokopia, aber nicht cozy)
- Metaphor ReFantazio (SW2): 12. November (bei Amazon bestellen*)
- Moomin: Midsummer Madness (SW2, PC): 12. November (bei Throwback physisch*)
- Sonic Pico Park (Multi): 12. November (Nur Download)
- Pikmin 4: Dandori Academy (SW2): 12. November (bei Amazon bestellen*)
- Littlelands (PC – Early Access): 16. November (Cozy Life-Sim in Zelda-Optik)
- Moonlight Peaks (PS5): 17. November (schaurige Farming-Sim)
- Grand Theft Auto VI (Xbox, PS5): 19. November (bei Amazon bestellen*)
- Volvy’s Adventure: Reslimed (PC): 19. November (am selben Tag wie GTA)
- Hollow Knight Silksong (SW2): 27. November (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Littlelands, Apogee Entertainment, HyperMegaPixel
5 Kommentare
Ein ziemlich ruhiger Monat für mich. Diesmal nichts was Day One für mich dabei ist. Natürlich besteht bei GTA 6 noch die Gefahr das ich dann doch sofort zuschlage wenn ich sehe wie sehr es mich anspricht aber erstmal habe ich eigentlich nicht vor es sofort zu kaufen. Ansonsten wäre noch das Zelda Remake eine Spiel was mich interessiert, aber da ich noch zu unsicher bin das es mir gut genug gefallen würde es für Vollpreis zu kaufen, weswegen ich lieber warte bis ich es ein bisschen billiger bekomme (ca. 45 € wäre Optimal). Abgesehen davon sehe ich hier nichts was mich interssiert.
Zelder ist schon vorbestellt. Sonst erstmal nüx.
Zelda ist vorbestellt Bin schon gespannt auf das Remake.
Crymelight ist auf meiner Wunschliste aber wird wohl nicht Day-1 gekauft.
Ansonsten ist nix dabei
Bei mir wird es auch Zelda. Immer noch etwas skeptisch bei dem Remake, aber wenn es Nintendo dazu bewegt, mal wieder ein klassisches, neues 3D-Zelda auf die Beine zu stellen, booste ich die Verkäufe gern.
Ebenfalls interessant, aber genau am selben Tag erscheinend ist Where the Seeds fall für mich - ein Spiel, bei dem es darum geht, ein Kind nach unten zu begleiten, statt nach oben zu klettern. Finde ich spannend. Ich schau mir mal Reviews an, wenn die gut ausfallen, bin ich dabei!
Und vielleicht, wenn noch Geld übrig ist, hol ich mir noch die physischen Versionen von Hollow Knight Silksong sowie die Switch 2 Edition von Hollow Knight. Ja, das Upgrade gibt es gratis für meine Switch-Fassung. Juckt mich das bei einem meiner absoluten Lieblingsspiele? Eeeeher so semi.
Ein günstiger Monat.. nix dabei. Allerdings gilt es bereits fürs ganze Jahr. Pragmata war die einzige Neuheit, die ich mir holen lassen habe.
Darf gern so weiter gehen. Hab dieses Jahr zwar wirklich ne gewaltige Menge Games geholt, aber die meisten lagen preislich unterhalb von 10€. Wenige die drüber lagen und ne niedrige einstellige Zahl an unter 40 €. 😁
Nächstes Jahr klingt mit Exodus und Warlock mit Doppel-D schon beinahe doppelt so hart.