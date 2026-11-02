Die Neuerscheinungen im November mit Zelda und einem Spiel, das am Tag von GTA erscheint

Da ist er also, der sagenumwobene November, in dem Zelda: Ocarina of Time erscheint. Ach, und Grand Theft Auto VI natürlich. Und ein Spiel, das ganz bewusst am selben Tag erscheint wie GTA.

Viele Publisher sind ausgewichen, es gab in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Verschiebungen, nachdem Rockstar endlich den konkreten Termin zu Grand Theft Auto VI bekannt gegeben hatte. Und trotzdem bleibt noch eine lange Liste von Neuerscheinungen übrig.

Morgen erscheinen unter anderem die Konsolenversionen von Zero Parades und Solo Leveling: Arise Overdrive. Große Namen gibt’s auch: World of Warcraft Forever startet in den Early Access, einen Tag später erscheint natürlich das Remake zu Zelda: Ocarina of Time.

Auch Stellar Blade: Complete Edition traut sich in den November und erscheint einen Tag nach Zelda. Danach wird es deutlich nischiger, bis nach GTA VI am 19. November endgültig die Luft raus ist. Bis dahin gibt es mit Metaphor ReFantazio eine weitere spannende „Switch 2“-Portierung und Nintendo bringt neue Inhalte zu Pikmin 4 im Rahmen einer Nintendo Switch 2 Edition. Eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Littlelands, Apogee Entertainment, HyperMegaPixel