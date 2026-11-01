Das war … Kalenderwoche 44/2026

Ein überraschendes Remaster, KI, Lieferprobleme und zwei erfolgreiche Neuveröffentlichungen haben uns in den letzten Oktobertagen beschäftigt. Auch eine Indie World und weitere Ankündigungen haben uns mit reichlich Futter versorgt, es gab also wie immer keinen Mangel an neuen Trailern. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Für eine Überraschung hat tri-Ace gesorgt und Resonance of Fate Enhanced Remaster (PS5, PC) veröffentlicht. Die PS5-Version ist neu, bei Steam steht auch ein Upgrade bereit.

Auch zum Thema KI gab es weitere interessante Äußerungen. Diese stammen aus einem Interview mit Veteranen von Final Fantasy und Mana. So soll der technische Umgang wichtig werden, aber menschliche Kreativität soll unverzichtbar bleiben.

Bei der speziellen Nintendo Switch 2 im Zelda-Design ist es zu Lieferproblemen gekommen. Das ist natürlich ärgerlich bei einem Sammlerobjekt, das weitgehend ausverkauft war.

Erfreuliche Nachrichten gab es zu zwei Neuveröffentlichungen. So gab es gute Wertungen sowie schöne Spielerzahlen für Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Link) und Phantom Blade Zero (PS5, PC) (Link).

Nintendo hat in dieser Woche eine kleine, aber feine Indie World ausgestrahlt. In der Ausstrahlung sahen wir viele Indies, es dürfte für viele Geschmäcker etwas dabei gewesen sein. Beispielsweise gab es Zelda-Vibes bei Winds of Viridia (Switch 2, PC), nach langer Wartezeit hat Witchbrook (PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) endlich einen Termin erhalten und BAKUDO (Switch 2, PC) war nur in der japanischen Ausstrahlung zu sehen. Auch sonst gab es einige spannende Neuankündigungen, zum Beispiel Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3 (PS5, PC) zum 40. Geburtstag der Reihe. Für hitzige Partien dürfte auch wieder Dokapon Kingdom: Connect 2 (Switch, Switch 2, PC) sorgen, eine Mischung aus RPG und Brettspiel. Interessant ist auch das SNES-Projekt Eternal Hunters: The Branford Legacy.

Für einige Aufregung hat auch Gameplay-Material gesorgt, welches von einem Persona-Remake stammen soll. Leak oder Fake? Anfang Dezember erscheint das vielversprechende Petit Planet (PC, Mobil) von HoYoverse. Einige Tage später geht es dann auch bereits mit Silver Palace (PS5, PC, Mobil) weiter. Das nächste Bilderbuch-Abenteuer von NIS America erscheint im kommenden Mai im Westen als The Grimm Reapress and the Drearytale Monster (PS5, Switch, Switch 2, PC). Einen weiteren Charakter sahen wir hingegen immerhin aus Virtua Fighter Crossroads. Zur aktuellen Beta-Phase von Roco Kingdom (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) gab es auch einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu sehen. So langsam rückt auch Digimon Alysion (Mobil) näher und ATMOSFAR (PC) befindet sich ab sofort im Early Access.

Schon bald bekommt Luma Island auch noch eine Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series. Auch zur Switch-2-Veröffentlichung von Stellar Blade gab es neue Einblicke, konkret zur NieR-Kollaboration. Mit einem speziellen Kostüm sorgte hingegen Rayman Legends Retold (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) für Aufsehen. Mit Version 1.5 gibt es bei Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) demnächst neue Inhalte. Hochkarätige Diskussionsgäste hat unterdessen Eternal Anima (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) versammelt. Zum Anime-Projekt Death Stranding Isolations hat uns ein erster Teaser-Trailer erreicht. Von Sony gibt es spezielle DualSense-Controller, welche bald vorbestellt werden können.