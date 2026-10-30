Jetzt auch noch der Final-Fantasy-Papa: Eternal Anima bringt Sakaguchi an den Tisch

Vor mehr als drei Jahren hat Marvelous erstmals „Project Life is RPG“ vorgestellt. Ein schöner Projektname zu einem Spiel, das in diesem Jahr als Eternal Anima enthüllt wurde. An dem Zeitreise-RPG arbeiten eine Reihe von Square-Enix-Veteranen, darunter Katsuhisa Higuchi und Kazushige Nojima.

Jetzt hat sich Marvelous auch noch die vielleicht bekannteste (ehemalige) Square-Enix-Größe geschnappt: Hironobu Sakaguchi. Der „Final-Fantasy-Papa“ arbeitet allerdings nicht direkt an Eternal Anima, sondern tritt als Diskussionspartner in einem neuen Promo-Video zu Eternal Anima auf.

In einem der zwei neuen „Special Discussion“-Videos zu Eternal Anima bringt Marvelous Hironobu Sakaguchi mit Director Katsuhisa Higuchi zusammen. Mit dabei sind außerdem Komponist Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII und Final Fantasy Tactics) und die Legende Nobuo Uematsu, der im Gegensatz zu Sakaguchi tatsächlich auch als Gast-Komponist zu Eternal Anima auftritt.

Die Unterhaltung dreht sich um zentrale Themen des Spiels, darunter das Vermächtnis und der Umgang mit Zeitreisen und Kämpfen – sowie natürlich die musikalischen Ideen zum Spiel. Spannende Einblicke bieten ich also.

Erklärtes Ziel dieses namhaften Teams ist es, mit Eternal Anima „den Geist der JRPGs der späten 1990er und frühen 2000er Jahre wieder aufleben“ zu lassen. Dabei will man mit einer „ambitionierten Zeitreise-Handlung, moderner Grafik und strategische Neuerungen“ in einem traditionellen rundenbasierten Gameplay glänzen.

Eternal Anima erscheint am 4. März 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series sowie PC-Steam. Es gibt auch eine physische Standard-Edition und sogar eine Limited Edition, die jeweils schon bei Amazon* vorbestellbar sind.

Teil 1:

Teil 2:

Bildmaterial: Eternal Anima, Marvelous