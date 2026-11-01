Persona: Angebliche Gameplay-Szenen zu einem Remake des ersten Teils aufgetaucht

Seit gestern kursieren im Netz vermeintliche Gameplay-Szenen zu einem Remake des ersten Persona. Ein knapp zweiminütiges Video soll frühes Entwicklungsmaterial einer Neuauflage von Revelations: Persona zeigen. Doch gerade in Zeiten von KI-generierten Videos bzw. KI im Allgemeinen ist bei solchen Leaks besondere Vorsicht geboten.

Eine offizielle Bestätigung von Atlus gibt es bislang natürlich nicht. Ob das gezeigte Material tatsächlich aus einer laufenden Entwicklung stammt oder auf andere Weise entstanden ist, bleibt daher völlig offen.

Drei Spielszenen und ein überraschender Charakter

Das Video ist wie ein internes Präsentationsmaterial aufgebaut und zeigt drei unterschiedliche Bereiche: die Erkundung der Spielwelt, das Kampfsystem und Ereignisszenen mit zweidimensionalen Illustrationen.

Interessant ist dabei vor allem ein Charakter, der während der Kämpfe auftaucht: Tatsuya Suou aus Persona 2: Innocent Sin. Da dieser im ursprünglichen Revelations: Persona nicht vorkommt, könnte er lediglich als Platzhalter dienen.

Natürlich lässt das auch Raum für Spekulationen über mögliche Neuauflagen von Persona 2: Innocent Sin und Persona 2: Eternal Punishment. Belege dafür liefert das Video allerdings nicht.

Auffällig sind außerdem ein durchgehend sichtbarer Hinweis auf die Unreal Engine sowie eine Beschwörungsanimation von Eriko Kirishima, die jener von Yukiko Amagi aus Persona 4 Revival ähneln soll.

Solche Übereinstimmungen könnten auf gemeinsam verwendete Entwicklungsressourcen hindeuten. Sie sind aber ebenso wenig ein Beweis für die Echtheit des Materials. Gerade bekannte Animationen und Benutzeroberflächen lassen sich inzwischen überzeugend nachbilden.

Viele Fragen bleiben offen

Ursprünglich wurde das Video von einem YouTube-Kanal namens „P1REMAKE“ veröffentlicht und anschließend unter anderem auf Reddit und verschiedenen Filesharing-Plattformen verbreitet. Gematsu und Persona Central berichten unter anderem darüber.

Der Youtube-Kanal existiert offenbar bereits seit März 2010, hat zuvor allerdings nur zwei weitere Videos veröffentlicht. Auch daraus lässt sich keine verlässliche Aussage über die Herkunft des Materials ableiten.

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Diskussionen über ältere Persona-Spiele zumindest nicht. Erst vor einigen Monaten sprach ein Atlus-Produzent in einem Interview darüber, dass man sich Neuauflagen der frühen Serienteile irgendwann annehmen müsse.

Das ist allerdings noch lange keine Ankündigung. Bis Atlus selbst Stellung bezieht, sollte man die vermeintlichen Gameplay-Szenen mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachten.

Was meint ihr? Würdet ihr euch über ein Remake des ersten Persona freuen, oder sollten zunächst die beiden Teile von Persona 2 eine Neuauflage erhalten?

Ganz real ist hingegen das Remake von Persona 4. Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. In sehr vielen Trailern konnten wir uns schon einen Eindruck vom Spiel machen.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio