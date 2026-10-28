Viele Kunden müssen sich gedulden: Lieferprobleme der Switch 2 im Zelda-Design

Morgen erscheint die spezielle Nintendo Switch 2 im Zelda-Design* und wer eine der Konsolen ergattert hat, dürfte in den letzten Wochen ziemlich froh gewesen sein. Nachschub gab’s nämlich nicht, flächendeckend waren alle Händler ausverkauft.

Wie sich jetzt kurz vor dem Launch herausstellt, steht zumindest ein großer Händler allerdings vor Lieferproblemen. Gestern schon machten erste E-Mails die Runde, wonach Media Markt die Auslieferung auf „kurz vor Weihnachten“ verschiebt.

Die erste Welle an E-Mails erreichte Kunden im Laufe des gestrigen Tages. Man teilte mit, dass sich die Auslieferung der Konsolen „bis kurz vor Weihnachten verzögert“ – und zwar „aufgrund von Lieferschwierigkeiten, die wir nicht beeinflussen können.“ Mit anderen Worten: Der Hersteller hat Schuld.

Media Markt bietet betroffenen Kunden einen 25-Euro-Gutschein als kleinen Trost an. Außerdem sollen Vorbesteller in der zweiten Novemberhälfte ein „exklusives Zelda-Poster“ erhalten. Von der Verzögerung ist nur ein Teil der Kunden betroffen. Diverse Media-Markt-Vorbesteller verkünden in den sozialen Medien auch, dass ihre Konsole auf dem Weg sei.

GamesWirtschaft hat ein Statement von Media Markt eingeholt: Man verweist auf „unvorhergesehene Lieferschwierigkeiten“ und geht „nach aktuellem Stand davon aus, die betroffenen Bestellungen“ noch ausliefern zu können. GamesWirtschaft interpretiert, dass die Lieferkette schon zuvor unterbrochen wurde. Immerhin: Stornierungen bleiben bei Media Markt bislang offenbar aus.

Die Bestellungen bei Amazon scheinen, zumindest nach Rückmeldung in den sozialen Medien, bisher recht reibungslos ausgeliefert zu werden. Versandbestätigungen von Otto sind hingegen auch einen Tag vor dem Launch offensichtlich Mangelware. Wie schaut’s in eurem Konto aus?

Bildmaterial: Nintendo