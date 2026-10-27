„Tears of the Kingdom“ lässt grüßen: Neues Survival-Spiel treibt Himmelsinseln auf die Spitze

Wer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerne die schwebenden Himmelsinseln erkundet oder sich mit selbst gebauten Fluggeräten durch die Lüfte bewegt hat, sollte sich vielleicht ATMOSFAR genauer ansehen.

Das kommende Survival-Spiel von Apog Labs setzt ebenfalls auf eine Welt voller schwebender Inseln. Allerdings geht es bei der Erkundung noch einen Schritt weiter. Statt nur mit kleineren Fluggeräten unterwegs zu sein, könnt ihr gleich eure gesamte Basis mit in die Lüfte nehmen.

Eine fliegende Basis mit allem Drum und Dran

Im Mittelpunkt von ATMOSFAR steht der sogenannte Cloud Cruiser, eine anpassbare fliegende Basis, die gleichzeitig als Transportmittel für kleinere Flugzeuge dient.

An Bord befinden sich unter anderem Hangars, Lagerräume, ein Labor und sogar ein Gewächshaus. Damit müsst ihr bei längeren Expeditionen nicht ständig zu einer stationären Basis zurückkehren, sondern nehmt einen Großteil eurer Infrastruktur einfach mit.

Ganz ohne Herausforderungen funktioniert das allerdings nicht. Der Cloud Cruiser benötigt regelmäßig Wartung und Reparaturen. Außerdem müsst ihr Ressourcen wie Treibstoff und Strom im Auge behalten.

Für die Erkundung stehen euch zusätzlich verschiedene kleinere Fluggeräte zur Verfügung. Die sogenannten Wasps erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben.

Die Utility Wasp kann beispielsweise ein temporäres Lager errichten, während die Fighter Wasp Gegner betäuben kann. Mit der Cargo Wasp lassen sich wiederum schwere Materialien transportieren.

Welche Maschine ihr für eure nächste Expedition auswählt, könnte also durchaus entscheidend sein.

Freiheit über den Wolken, aber nicht ohne Gefahren

Auch die Spielwelt selbst soll einige Herausforderungen bereithalten. Neben gefährlichen Kreaturen erwarten euch unvorhersehbare Wetterbedingungen, die eure Flüge erschweren können.

Ob das Konzept am Ende aufgeht und die richtige Balance zwischen Freiheit und Survival-Herausforderung findet, muss sich natürlich erst zeigen. Lange dauert es jedenfalls nicht mehr. ATMOSFAR soll bereits am 29. Oktober 2026 für PC via Steam in den Early Access starten.

Der Early-Access-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Apog Labs, ATMOSFAR