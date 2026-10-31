Neverness to Everness: Neues Update bringt eine Hacker-Geschichte und sogar einen Panzer

Hotta Studio und Perfect World Games haben mit Version 1.5 „Ein Anruf ins Ungewisse“ das nächste große Update für Neverness to Everness vorgestellt. Bereits am 11. November soll die neue Version an den Start gehen und neben einer frischen Geschichte auch zwei spielbare S-Rang-Charaktere, neue Fahrzeuge und zahlreiche Aktivitäten mitbringen.

Nachdem wir in Version 1.4 noch Pukaland unsicher gemacht haben, wird es diesmal wieder etwas ernster. Zumindest ein bisschen. Denn auch Version 1.5 scheint einige ziemlich verrückte Ideen im Gepäck zu haben.

Neue Geschichte und zwei ziemlich unterschiedliche Charaktere

Im Mittelpunkt der neuen Handlung steht eine urbane Legende, die offenbar mit einer Hacker-Geschichte und verschiedenen Anomalien zusammenhängt. Dabei werden auch Exe und Elyms von TVA-6 in die Machenschaften verwickelt. Zwischen den beiden soll es durchaus Spannungen geben, schließlich könnten ihre Persönlichkeiten kaum unterschiedlicher sein.

Im Verlauf der Geschichte erwartet euch außerdem ein neues Gebiet, das erkundet werden möchte. Passend dazu werden beide Figuren als neue S-Rang-Charaktere spielbar.

Elyms gehört dem Attribut Kosmos an und ist eine echte Frohnatur, die ihre Mitmenschen gerne aufmuntert. Im Kampf übernimmt sie vor allem eine unterstützende Rolle und kann die Angriffe anderer Charaktere verstärken. Darüber hinaus soll sie sogar über eine alternative Form verfügen.

Exe hingegen ist ein S-Rang-Charakter mit dem Attribut Chaos. Der introvertierte und etwas eigenwillige Zeitgenosse spricht nur, wenn es unbedingt sein muss. Im Kampf sieht das allerdings anders aus: Als DPS-Charakter soll er ordentlich Schaden austeilen.

Besonders interessant ist seine Fähigkeit außerhalb der Kämpfe. Ähnlich wie in Watch Dogs kann Exe elektronische Geräte hacken und die Kontrolle über sie übernehmen. Beide Neuzugänge erhalten außerdem jeweils zwei alternative Outfits.

Bei den Bannern macht Elyms in der ersten Hälfte den Anfang, begleitet von Rückkehrerin Shinku. In der zweiten Hälfte folgen Exe und der zurückkehrende Chaos.

Vom eigenen Logistikunternehmen bis zum Panzerkampf

Auch abseits der Geschichte wird es wieder einiges zu tun geben. Besonders ungewöhnlich fallen die neuen Fahrzeuge aus. Denn neben einem kleinen Löwen-Fahrgeschäft für Kinder gibt es tatsächlich einen fahrbaren Panzer, der sogar schießen kann. Beide Fahrzeuge werden über die bereits bekannten Mystery-Boxen erhältlich sein.

Passend zum Panzer wartet zudem ein neues Panzerkampf-Minispiel, in dem ihr euch mit dem schweren Gefährt austoben könnt.

Wer es lieber etwas wirtschaftlicher angeht, darf sich dagegen am Aufbau eines eigenen Logistikunternehmens versuchen. Ihr könnt Pakete ausliefern, MitarbeiterInnen einstellen und sogar eigene Lieferrouten planen. Aus einem kleinen Lieferdienst soll so nach und nach ein richtiges Logistikimperium entstehen können.

Eine weitere Neuerung ist ein strategisches Brettspiel, in dem ihr eure eigene kleine Stadt aufbaut. Dieser Modus soll vollständig im Einzelspielermodus funktionieren. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf neue Accessoires für ihre Charaktere und die üblichen Anmeldeboni freuen.

Mehr Freiheiten in der Open World und neue Geschenkcodes

Auch am Renovierungssystem haben die Entwickler geschraubt. Künftig soll es möglich sein, Gegenstände und Objekte direkt in der offenen Spielwelt zu platzieren. Einige davon sind sogar interaktiv. So könnt ihr beispielsweise einen eigenen kleinen Laden einrichten.

Zusätzlich werden bestehende Spielmodi erweitert beziehungsweise angepasst. Verschiedene technische Verbesserungen und weitere Quality-of-Life-Anpassungen sollen das Spielerlebnis ebenfalls angenehmer gestalten.

Zum Abschluss gibt es noch drei neue Geschenkcodes, mit denen ihr euch einige Ingame-Belohnungen sichern könnt: „INVALIDNUMBER“, „HIOLDFRIEND“ und „EXENORESPONSE“.

Allzu lange solltet ihr mit dem Einlösen allerdings nicht warten. Die Codes sind nur noch bis zum 1. November gültig. Version 1.5 von Neverness to Everness erscheint am 11. November 2026.

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Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio