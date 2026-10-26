Luma Island: Das gemütliche Farming-Abenteuer erhält seinen Termin für Konsolen

Bereits im September wurde bekannt, dass das gemütliche Farming-Abenteuer Luma Island noch in diesem Jahr seinen Weg auf die Konsolen finden soll. Bislang fehlte allerdings ein konkreter Veröffentlichungstermin. Das hat sich jetzt geändert.

Wie Entwickler Feel Free Games bekannt gegeben hat, erscheint Luma Island am 2. Dezember 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series.

Auf dem PC ist das Spiel schon länger erhältlich. Passend zur Ankündigung gibt es außerdem einen neuen Trailer.

Gemeinsam auf die Insel – auch plattformübergreifend

Mit der Konsolenveröffentlichung hält auch vollständiges Crossplay Einzug. Damit können bis zu vier SpielerInnen gemeinsam auf Entdeckungstour gehen, unabhängig davon, ob sie auf PlayStation 5, Xbox Series oder PC unterwegs sind.

In Luma Island erwartet euch zunächst das klassische Cozy-Game-Programm: Ihr bewirtschaftet euren Hof, baut verschiedene Gegenstände, angelt und sammelt Ressourcen.

Doch das Spiel möchte mehr sein als eine gemütliche Landwirtschaftssimulation. Abseits eures Hofes warten dichte Dschungel, geheimnisvolle Höhlen und alte Tempel voller Rätsel, Fallen und versteckter Schätze.

Magische Begleiter und jede Menge Freiheiten

Unterwegs könnt ihr geheimnisvolle Eier entdecken, aus denen die namensgebenden Lumas schlüpfen. Die kleinen magischen Kreaturen begleiten euch auf euren Abenteuern und helfen sogar dabei, verborgene Schätze aufzuspüren.

Darüber hinaus stehen verschiedene Berufe zur Auswahl, darunter Archäologe, Schmied, Koch, Fischer und Schatzjäger. Jeder Beruf bietet eigene Werkzeuge, Rezepte und Möglichkeiten.

Drei Schwierigkeitsmodi sollen zudem unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Wer einfach nur entspannen möchte, entscheidet sich für den Cozy-Modus mit optionalen Kämpfen. Abenteuerlustige können sich dagegen im Adventure- oder Hero-Modus größeren Herausforderungen stellen.

Der neuste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Luma Island, Feel Free Games