Neues Final Fantasy ist bei Steam der zweitbeste Launch rundenbasierter Square-Enix-RPGs

In dieser Woche ist Final Fantasy Resonance erschienen und was als Adaption eines Mobile-Games begann und von einigen Fans entsprechend skeptisch beäugt wurde, endete mit einem OpenCritic-Score von 85 und viel Lob in den Reviews der Fachpresse.

Auch wir hatten viel Lob übrig: Final Fantasy Resonance sei „die perfekte Verbindung aus moderner Technik und dem klassischen Charme alter JRPGs“, so Jan in unserem Test. Die positive Resonanz (sic) zeigt sich nun auch in Spielerzahlen.

Das erste Final Fantasy in HD-2D. Optik erreichte schon am Tag nach dem Launch bei Steam einen Spitzenwert von knapp 28.000 gleichzeitigen SpielerInnen. Damit übertraf es bereits Dragon Quest VII Reimagined, das in diesem Jahr einen Höchststand von 27.390 SpielerInnen erreichte. Gestern gab es mit exakt 38.182 gleichzeitigen SpielerInnen einen weiteren neuen Peak und es ist gut möglich, dass dieser am heutigen Sonntag noch einmal übertroffen wird.

In der Rangliste der rundenbasierten RPGs von Square Enix bei Steam liegt „Resonance“ aber schon jetzt auf dem zweiten Platz, geht man nach dem Wert der gleichzeitigen SpielerInnen via SteamDB. Den ersten Platz markiert Dragon Quest III HD-2D Remake mit 45.357 SpielerInnen – das wird knapp.

Final Fantasy Resonance erschien auch für Konsolen, Handelsversionen findet ihr bei Amazon*. Zu den Verkaufszahlen hat sich Square Enix bislang nicht gemeldet. Bis dahin gelten die Steam-Zahlen der gleichzeitigen SpielerInnen gern als Indikator für einen gelungenen Launch – und den scheint „Resonance“ hingelegt zu haben.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse