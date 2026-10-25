Neues Final Fantasy ist bei Steam der zweitbeste Launch rundenbasierter Square-Enix-RPGs

In dieser Woche ist Final Fantasy Resonance erschienen und was als Adaption eines Mobile-Games begann und von einigen Fans entsprechend skeptisch beäugt wurde, endete mit einem OpenCritic-Score von 85 und viel Lob in den Reviews der Fachpresse.
Auch wir hatten viel Lob übrig: Final Fantasy Resonance sei „die perfekte Verbindung aus moderner Technik und dem klassischen Charme alter JRPGs“, so Jan in unserem Test. Die positive Resonanz (sic) zeigt sich nun auch in Spielerzahlen.
Das erste Final Fantasy in HD-2D. Optik erreichte schon am Tag nach dem Launch bei Steam einen Spitzenwert von knapp 28.000 gleichzeitigen SpielerInnen. Damit übertraf es bereits Dragon Quest VII Reimagined, das in diesem Jahr einen Höchststand von 27.390 SpielerInnen erreichte. Gestern gab es mit exakt 38.182 gleichzeitigen SpielerInnen einen weiteren neuen Peak und es ist gut möglich, dass dieser am heutigen Sonntag noch einmal übertroffen wird.
In der Rangliste der rundenbasierten RPGs von Square Enix bei Steam liegt „Resonance“ aber schon jetzt auf dem zweiten Platz, geht man nach dem Wert der gleichzeitigen SpielerInnen via SteamDB. Den ersten Platz markiert Dragon Quest III HD-2D Remake mit 45.357 SpielerInnen – das wird knapp.
Final Fantasy Resonance erschien auch für Konsolen, Handelsversionen findet ihr bei Amazon*. Zu den Verkaufszahlen hat sich Square Enix bislang nicht gemeldet. Bis dahin gelten die Steam-Zahlen der gleichzeitigen SpielerInnen gern als Indikator für einen gelungenen Launch – und den scheint „Resonance“ hingelegt zu haben.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse
4 Kommentare
Meine Aussagen bitte mit etwas Vorsicht genießen: Ich habe bisher nur die Demo gespielt, nach etwa 30 Minuten abgebrochen und verfolge die Diskussion hier im Forum interessiert.
Ich frage mich allerdings, ob Square Enix hier nicht schon einen Großteil seines Pulvers verschießt. Es scheint eine gute Portion Nostalgie zu sein, die die Leute anzieht. Gleichzeitig bekommt man offenbar auch Geschichten und möglicherweise Spoiler aus den älteren Teilen präsentiert.
Wenn man die Handlung dieser Spiele in einem vergleichsweise kleinen Rahmen zusammenfasst, statt sie in den ursprünglichen Spielen selbst zu erleben und allmählich aufzubauen, könnte das durchaus den Überraschungsmoment schmälern, wenn man die alten Teile später noch nachholen möchte.
Natürlich kann das Ganze auch den gegenteiligen Effekt haben und Interesse an den Originalen wecken. Für mich stellt sich daher die Frage, ob Resonance tatsächlich Werbung für die älteren Teile macht oder deren Geschichten nicht eher nutzt um sich selbst stärker in Szene zu setzen.
Das ist grundsätzlich völlig legitim und kann auch gut funktionieren. Ich frage mich nur, ob sich dieser Effekt wiederholen lässt, wenn man erneut auf dieselbe Mischung aus Nostalgie und bekannten Geschichten setzt und ob das dann noch einmal in gleicher Stärke gelingt.
Andererseits habe ich hier im Forum auch mehrere Beiträge gelesen, in denen sich Leute mehr Spiele dieser Art wünschen. Vielleicht steckt darin ja tatsächlich Potenzial für ein eigenständiges Konzept, das über den Nostalgiefaktor hinaus funktioniert. Spannend wird sein, ob Square Enix das auf Dauer weiterentwickeln kann, ohne dass sich der Reiz irgendwann abnutzt.
Hey, das wird einfach zu viel reininterpretiert. Die alten FF Teile sind teilweise über 30 Jahre alt.
Es ist definitiv kein Hauptableger und klar als Spinnoff zu erkennen, solche Auftritte mit Spoilern gab es auch schon in anderes Spinnoff oder Crossovern.
Nein es ist keine Werbung für die alten Spiele, Werbung für neue Spieler wollte man mit FF15 und FF16 in die Welt bringen. Gab auch große Marketing Kampagnen dazu.
FF Resonance ist ganz genau eine einzige Sache, Fanservice nicht mehr und nicht weniger.
Und da es noch kein einziges 2,5 HD Remake gab und dank KI und Fanprojekte (Siehe Pokemon Gen1(oder 2) Recomp (einfach mal googlen) war jetzt der einzig Sinnvolle Moment das erste FF in dem Stil zu bringen und er Stil bietet sich eben an um auf nicht zu alter basis trotzdem noch alte Fans abzuholen. Einen ähnlichen Effekt sieht man bei Wow Forever, neue Spieler kommen eher weniger, aber es melden sich viele die seit 10 Jahren und länger nicht gespielt haben. Das selbe, aber in Moderner und auf heutige Zeit angepasst.
Ich vermute wir werden demnächst mehr von solchen "Reboots" sehen.
Wer mit Final Fantasy anfangen möchte und noch nie damit in Berührung gekommen ist, sollte egal in welcher Quelle er sucht, automatisch auf einen der Hauptableger verwiesen werden.
Niemand wird ein Crisis Core, Ressonance, Crystal Chronicle usw empfehlen.
Wer doch durch Zufall damit anfängt wird sich bewusst für den Stil entschieden haben und damit nichts verpassen, das es der einzige Teil in dem Stil ist.
Ich spiele es auf der Switch 2 und bin begeistert. Ein solides rundenbasiertes Kampfsystem, tolle Storymomente, schöne Grafik und eine charismatische Heldengruppe. Die Rückblicke vergangener FF Teile wirkt nicht aufgesetzt sondern präsentiert einen vergangenen Helden als Unterstützer. Das ist nett gemacht und ist ein Griff in die Nostalgiekiste. Freue mich schon darauf es weiter zu spielen. Bis jetzt ist es für mich eine 9/10
Mir gefällt es richtig gut und hat jeden Erfolg verdient.
Ich mag die Story, die Welt dann das erforschen der Weltkarte und super Charaktere. Kämpfe machen Spaß und sogar die Esper funktionieren richtig gut.
Hab schon so viel mehr Spaß als mit FF15 und FF16. Es wirkt das man hier Lust hatte und Ideen dieses Spiel zu machen für die Fans und welche die es werden wollen.
Trotzdem die Visions hätte ich gar nicht gebraucht. Es gibt zu viele dann zu viele Fähigkeiten und warum sehe ich die im Kampf. Ja Nostalgie klar das funktioniert aber hätte das Spiel nicht gebraucht. dafür hätte mir ein richtiges Fähigkeiten System gewünscht.
Und ich habe nicht das Gefühl das ich ein FF zocke sondern mehr ein neues Star Ocean mit FF Themen. Das visuelle und Charakter passen besser zu Star ocean als zu FF🤔
Nochmal zu den Kämpfen sie haben nicht die Qualität der alten FF Teile und mit dem ATB hätte es noch besser funktioniert. Und der Break Balken so unnötig.
Es bleibt ein gutes Star ocean was auf FF macht😂