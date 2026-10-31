Vorstoß ins Cozy-Genre: Das „Animal Crossing“-like von Hoyoverse erhält konkreten Termin

Die niedliche „Cosmic Life Sim“ Petit Planet von HoYoverse hat endlich einen konkreten Termin. Nach drei geschlossenen Beta-Phasen ist klar: Das Spiel erscheint am 4. Dezember für PCs über den Epic Games Store und per Client-Download sowie für iOS über den App Store sowie für Android über Google Play. Zu einer Version für Nintendo Switch 2 ist nichts bekannt gegeben worden.

Vor der Ankündigung von Petit Planet im September 2025 gab es viele Wochen lang Gerüchte. Petit Planet gilt als der Vorstoß von Hoyoverse ins Cozy-Genre und wurde von der Ankündigung an von vielen mit Animal Crossing verglichen.

Voraussichtlich ohne Charakter-Gacha

Wir konnten das Spiel in der zweiten Beta sowie auf der Gamescom 2026 anspielen und sind angetan von der kostenlosen Lebenssimulation, welche voraussichtlich ohne Charakter-Gacha auskommen wird – mehr dazu wird wahrscheinlich am Sonntag, den 1. November, im „Petit Planet Official Release Preview Program“-Livestream bekannt gegeben.

Highlights sind die vielzähligen Möglichkeiten: das Zuhause auf deinem ganz eigenen kleinen Planeten einrichten und dekorieren, das Land und sogar den Himmel ganz nach den Vorstellungen gestalten, in Freundschaften investieren oder einfach nur im Gemeinschaftsbereich eine Runde Karten spielen, dessen Regeln sehr an Mau-Mau erinnern. Bewirtschafte Felder, angle, sammle am Strand, fange Insekten, koche und entdecke kleine Überraschungen im Alltag.

Seite an Seite mit flauschigen Nachbarn

Jeder der Nachbarn hat eine ganz eigene Persönlichkeit, die Wärme und Freude auf deinen Planeten bringt. Gemeinsam mit ihnen gestaltest du eine gemeinsame Nachbarschaft und erfährst mehr über ihre Geschichten, indem du ihnen hilfst, liebevolle Geschenke austauschst, gemeinsam köstliche Mahlzeiten genießt oder mit ihnen gemütliche Spaziergänge unternimmst. Zusammen macht ihr deinen kleinen Planeten zu einem Ort, der sich wirklich wie ein Zuhause anfühlt.

Sammle Erinnerungen mit deinen flauschigen Nachbarn oder besuche den Galaktischen Basar, wenn du Gesellschaft möchtest. Dein kleiner Planet ist dein persönlicher Rückzugsort und jederzeit bereit, wenn du entspannen, kreativ sein, erkunden oder einfach das Leben in deinem eigenen Tempo genießen möchtest. Erlebe all das in Petit Planet, das auf verschiedenen Plattformen kostenlos heruntergeladen werden kann.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse