Roco Kingdom: Creature-Collector mit Open-World beginnt „Quack Quack Beta Test“

Der „Official Gameplay Overview Trailer“ zu Roco Kingdom wurde veröffentlicht. Er zeigt das Open-World-Spiel inklusive der Sammelmechaniken rund um die verschiedenen Jinies, die ihr entdecken und sammeln könnt.

Obwohl das Spiel einen großen Koop- und geschützten Online-Multiplayermodus hat, kann man es auch gut allein spielen; außerdem gibt es PvE- und PvP-Modi. Auf ein Gacha-System wird verzichtet, saisonale Pässe mit Inhalten wie kosmetischen Gegenständen sind jedoch geplant. Bei Tencent und den Morefun Studios möchte man darauf achten, dass man die Monetarisierung fair gestaltet.

Seit einigen Tagen konnten Interessierte auf der offiziellen Website ihren Zugangsstatus zum kommenden „Quack Quack Beta Test“ prüfen. Crossplay ist bereits in der Beta möglich, indem man auf PCs und Mobilgerät dasselbe Konto verwendet. Die während des Tests erstellten Speicherdaten werden allerdings nach dessen Ende gelöscht.

Der „Quack Quack Beta Test“ von Roco Kingdom beginnt heute, am 27. Oktober 2026, für PCs sowie Android- und iOS-Geräte. Die Veröffentlichung des Spiels für PS5, Xbox Series X, PC und Mobilgeräte ist für 2027 geplant.1

Wir konnten Roco Kingdom schon zur Gamescom anspielen und waren sehr angetan. „Ein Spiel wie Roco Kingdom hätten wir uns als Kind gewünscht“, so das vorläufige Fazit. Lest mehr Einschätzungen in diesem Artikel!

Der neue Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: Roco Kingdom, MoreFun Studios, Tencent