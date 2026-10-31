Dieses Spiel soll Freundschaften zerstören: Neues „Dokapon“ erscheint 2027 im Westen

Compile Heart hat gemeinsam mit Idea Factory International und Entwickler Sting das neue RPG-Board-Game Dokapon Kingdom: Connect 2 für Nintendo Switch 2, Switch und PCs angekündigt. Die Veröffentlichung soll im Sommer 2027 auch im Westen erfolgen.

Es handelt sich um eine Fortsetzung der beliebten RPG- und Brettspiel-Mischung, die 2023 auch schon bei uns erschienen ist. Bei dem Spiel von 2023 handelte es sich allerdings um ein Remaster des Wii-Abenteuers von 2007. Diesmal gibt’s ein ganz neues Spiel.

Auch diesmal geht’s heiß her und das Glück ist entscheidender, als es manchem Spieler lieb sein wird. Ein glücklicher Zug kann die Oberhand verschaffen und eure Freunde in Rage versetzen!

Die direkte Fortsetzung bietet mehr von allem: mehr Charakter-Anpassung, gewaltigere Koop-Kämpfe, mehr Belohnungen und einen neuen Modus, der mehr und mächtigere Ausrüstung bringt. Ein erster Trailer gibt einen Einblick in die „freundschaftszerstörenden Eskapaden“, die euch erwarten.

Details zu einer physischen Version für den Westen sollen folgen. Auf der Thailand Game Show an diesem Wochenende wird Dokapon Kingdom: Connect 2 schon ausgestellt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dokapon Kingdom: Connect 2, Compile Heart, Sting, Idea Factory