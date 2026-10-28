PlayStation-exklusiv: Neues Rayman-Abenteuer erhält „Astro Bot“-Kostüm

Nach der Enthüllung der „Clair Obscur“-Skins zu Rayman Legends Retold, die aber nicht „Clair Obscur“-Skins heißen, gibt es heute die Ankündigung weiterer Kostüme. Wie Ubisoft gemeinsam mit Sony ankündigte, werdet ihr als Astro Bot in Rayman Legends Retold herumspringen können.

Ihr erhaltet das Outfit ohne zusätzliche Kosten, sobald ihr Victor Velours Kostümladen besucht, enthüllt der PlayStation Blog. „Damit schließt sich der Kreis für dieses ikonische Jump-’n‘-Run-Duo, nachdem Rayman bereits einen Cameo-Auftritt in Astro Bot (2024) hatte.“

„Eine der größten Herausforderungen war es, die schlanke, futuristische Ästhetik von Astro Bot in Raymans Universum zu übertragen. Raymans Designs wirken traditionell eher handgemacht und organisch. Diese glänzenden Oberflächen, metallischen Details und Hightech-Materialien waren also etwas ganz anderes, als wir es gewohnt sind“, erklärt Quentin Chaillet, Lead Character Artist.

Rayman Legends Retold ist die Neuinterpretation des Plattformers Rayman Legends, die mit neuen Inhalten und Wendungen in der Handlung aufwartet. Im lokalen Koop-Modus für bis zu vier SpielerInnen sorgt jeder Fehltritt und jede Überraschung für unterhaltsames Chaos.

Die „Baguette“-Outfits stehen allen SpielerInnen direkt zum Launch von Rayman Legends Retold am 3. Dezember 2026 zur Verfügung. Das „Astro Bot“-Kostüm ist natürlich PlayStation-exklusiv. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PC. Bei Amazon* könnt ihr die Launch Edition vorbestellen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft