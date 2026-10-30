Death Stranding Isolations: Erster Teaser zur Anime-Serie zeigt eine neue Seite von Kojimas Welt

Bereits 2025 wurde mit Death Stranding Isolations eine Anime-Adaption von Hideo Kojimas ungewöhnlichem Spieleuniversum angekündigt. Nun haben Kojima Productions und Disney einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht und weitere Details zur Geschichte sowie zum Produktionsteam verraten.

Die Serie soll 2027 exklusiv bei Disney+ und weiteren Disney-Diensten erscheinen. Statt die Geschichte der Spiele einfach nachzuerzählen, erwartet uns allerdings ein komplett neues Abenteuer mit bislang unbekannten Figuren.

Eine neue Geschichte nach den Ereignissen des Spiels

„My mom became a crater.“ Mit diesen ungewöhnlichen Worten beginnt die offizielle Beschreibung der Geschichte. Und wer Death Stranding kennt, dürfte bereits ahnen, dass es auch diesmal ziemlich düster wird.

Die Handlung spielt in Nordamerika, kurz nachdem Sam das Land mithilfe des chiralen Netzwerks wieder miteinander verbunden hat. Doch die neu geschaffenen Verbindungen bringen auch unerwartete Konsequenzen mit sich.

Im Mittelpunkt steht unter anderem ein junges Mädchen, das nach den katastrophalen Ereignissen des Death Stranding in völliger Isolation aufgewachsen ist. Mit der Zeit hat sie sich an die Einsamkeit gewöhnt und lehnt den Kontakt zu anderen Menschen zunehmend ab.

Doch eine Reihe zufälliger Begegnungen zwingt sie schließlich dazu, ihre vertraute Welt hinter sich zu lassen.

Traditioneller 2D-Anime mit bekannten Namen

Anders als die aufwendige 3D-Optik der Videospiele setzt Death Stranding Isolations auf klassische, handgezeichnete 2D-Animationen. Verantwortlich dafür ist das japanische Studio E&H production, das unter anderem an Ninja Kamui und Bullet/Bullet gearbeitet hat.

Die Regie übernimmt Takayuki Sano, während der bekannte Autor Tow Ubukata, unter anderem bekannt für Mardock Scramble, für die Serienkomposition und das Drehbuch verantwortlich ist. Das ursprüngliche Charakterdesign stammt von Ilya Kuvshinov. Hideo Kojima selbst begleitet das Projekt als Executive Producer.

Regisseur Sano betont, dass er mit großem Verantwortungsbewusstsein an die Produktion herangegangen sei. Schließlich hätten Kojimas Werke eine besondere Fähigkeit, Menschen emotional und gedanklich zu bewegen. Genau diesen Anspruch wolle er auch mit der Anime-Serie erfüllen. Neben „Isolations” gibt es auch noch eine zweite animierte Adaption namens Death Stranding: Mosquito.

Ob Death Stranding Isolations die ungewöhnliche Atmosphäre der Spiele einfangen kann, wird sich 2027 zeigen. Der erste Teaser liefert jedenfalls schon einmal einen Vorgeschmack auf die neue Geschichte.

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding Isolations, Kojima Productions, E&H Productions, Disney+