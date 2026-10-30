Tri-Ace überrascht mit Resonance of Fate Enhanced Remaster für PS5 und PC-Steam

Entwickler tri-Ace hat Resonance of Fate Enhanced Remaster digital für PS5 und PC-Steam veröffentlicht. Das „Gunplay Symphony RPG“ – so nennt es tri-Ace in der heutigen Pressemeldung – erhält damit zahlreiche technische Verbesserungen und ist erstmals für PS5 verfügbar. Für Steam ist ein Upgrade einzeln erhältlich.
Resonance of Fate wurde erstmals 2010 veröffentlicht und erhielt 2018 eine 4K/HD Edition. Das Enhanced Remaster wird hochskalierte Texturen für Städte, Charaktere und mehr bieten und sollen mit einer verbesserten Darstellungsqualität dem Spiel neues Leben einhauchen.
„Durch Aktivieren des Dezimierungsfilters im Einstellungsmenü werden feine Details wie beispielsweise Haare noch weiter verfeinert, was zu einer schärferen und schöneren Darstellung führt als bei der vorherigen 4K/HD Edition“, heißt es. Neu ist auch eine Funktion für doppelte Spielgeschwindigkeit, die nicht nur in Kämpfen, sondern auch außerhalb bei der Erkundung und bei Ereignissen funktioniert.
Resonance of Fate Enhanced Remaster ist jetzt für 34,99 Euro für PS5 und Steam erhältlich. Das Upgrade-Pack für Steam kostet 10,25 Euro. Das Spiel bietet unter anderem deutsche Texte.
Einige Bilder von Steam:
Bildmaterial: Resonance of Fate Enhanced Remaster, tri-Ace
19 Kommentare
Verständlich.. ich hatte das gleiche Problem bei Baldur's Gate III. 80 Stunden im Anfangsgebiet rumgekrepelt und nichts gerafft. Habs verflucht und wollte direkt aufgeben, sollte halt net sein. Aber iwie hat mich dann doch der Blitz beim ... (Einfach iwas denken) getroffen. Hab mein konventionelles Denken verworfen und nur noch nach Gefühl gespielt und es ging plötzlich.. es ging alles, je absurder, desto besser. War bei RoF gewissermaßen ähnlich nur in kleiner Dimension.
Hab mich net beherrschen können und habe mal rein geguckt.. einfach großartig, das Game ist aber auch ziemlich gut gealtert, bzw. die PS5 Fassung reizt mit ihren grafischen Spielereien (in Form von unnötig kompliziert vielen Grafik Optionen) ne Menge raus. Fühlt sich direkt wie "nach Hause kommen" an. ❤️
Meine Begegnung mit dem Spiel dürfte schon sehr viele Jahre zurückliegen – aus einer Zeit, in der ich fast ausschließlich auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Das Kampfsystem war völlig eigen und ohne es wirklich zu verstehen, kam man trotzdem fast problemlos bis zum ersten Boss. An dem saß ich dann allerdings eine ganze Weile, weil er ohne ein Verständnis der Spielmechaniken für mich bockschwer war.
Irgendwann hat es dann aber Klick gemacht und ich habe verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ab diesem Punkt hat sich das Spiel für mich erst richtig geöffnet. Plötzlich ergaben auch die ganzen Waffenteile und die daraus entstehenden Builds Sinn – was ich von der Story allerdings nicht unbedingt behaupten kann. 😅
Damals war ich außerdem noch restlos vom Trophäensammeln begeistert und ich glaube, das war eine der wenigen Platintrophäen, die ich mir tatsächlich erarbeiten musste und nicht einfach hinterhergeworfen bekam (wie beispielsweise bei Telltale). 😁
Auch das Spielkonzept fand ich damals ziemlich interessant. Gerade weil einem die grundlegenden Mechaniken nicht großartig an die Hand gegeben wurden, war es eben nicht wie bei vielen anderen Spielen, bei denen man die Grundlagen schnell lernt und sich anschließend nach und nach die Feinheiten aneignet. Hier war es eher ein „Hard to learn, easy to master“. Den optionalen Superboss habe ich später dann auch einfach weggefegt. 😅
Ich bin wirklich gespannt, wie deine Neubegegnung mit dem Spiel ausfällt, @Sylver! 😊
Cool das man dem Spiel frischen Wind bringt weil man sich schon etwas cooles ausgedacht hat. Allerdings war ich zu blöd für das Kampfsystem.
Vielleicht müsste ich es heute nochmal spielen aber ich habe es sehr sehr schwer in Erinnerung. Ich kam nie wirklich in den Rythmus erst "blauen" dann "roten" Schaden auszuführen aka "Stagger" Mechanik in Disguise (Vielleicht lags daran)
Ah, jetzt verstehe ich, worauf du hinauswillst Ich habe gerade noch einmal meinen alten PS3-Spielstand überprüft und zuletzt 8. April 2010 hatte ich gerade einmal rund 4 Stunden gespielt. Gut möglich, dass ich damals einfach noch nicht hinter das eigentliche Prinzip des Kampfsystems gekommen bin. Nach mittlerweile 16 Jahren ist meine Erinnerung daran natürlich auch nicht mehr die frischeste Deine Erklärung klingt jedenfalls nachvollziehbar. Ich würde ein PS5-Fassung nochmal holen auch Digital mal holen, wenn Angebot stimmt, aber im Physisch wäre noch geiler.