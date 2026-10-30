Tri-Ace überrascht mit Resonance of Fate Enhanced Remaster für PS5 und PC-Steam

Entwickler tri-Ace hat Resonance of Fate Enhanced Remaster digital für PS5 und PC-Steam veröffentlicht. Das „Gunplay Symphony RPG“ – so nennt es tri-Ace in der heutigen Pressemeldung – erhält damit zahlreiche technische Verbesserungen und ist erstmals für PS5 verfügbar. Für Steam ist ein Upgrade einzeln erhältlich.

Resonance of Fate wurde erstmals 2010 veröffentlicht und erhielt 2018 eine 4K/HD Edition. Das Enhanced Remaster wird hochskalierte Texturen für Städte, Charaktere und mehr bieten und sollen mit einer verbesserten Darstellungsqualität dem Spiel neues Leben einhauchen.

„Durch Aktivieren des Dezimierungsfilters im Einstellungsmenü werden feine Details wie beispielsweise Haare noch weiter verfeinert, was zu einer schärferen und schöneren Darstellung führt als bei der vorherigen 4K/HD Edition“, heißt es. Neu ist auch eine Funktion für doppelte Spielgeschwindigkeit, die nicht nur in Kämpfen, sondern auch außerhalb bei der Erkundung und bei Ereignissen funktioniert.

Resonance of Fate Enhanced Remaster ist jetzt für 34,99 Euro für PS5 und Steam erhältlich. Das Upgrade-Pack für Steam kostet 10,25 Euro. Das Spiel bietet unter anderem deutsche Texte.

Einige Bilder von Steam:

Bildmaterial: Resonance of Fate Enhanced Remaster, tri-Ace