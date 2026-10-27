Stellar Blade: Neuer „Switch 2“-Trailer zeigt die beliebte NieR-Kollaboration

Bis zum Launch von Stellar Blade: Complete Edition für Nintendo Switch 2 dauert es nicht mehr lange. Am 5. November erscheint das Actionspiel von Shift Up auch für Nintendos aktuelle Konsole.

Um die Wartezeit zu verkürzen, veröffentlicht das Entwicklerstudio derzeit regelmäßig neue Trailer, die verschiedene Inhalte und Funktionen der „Switch 2“-Version vorstellen. Im neuesten Video steht nun die Kollaboration mit NieR: Automata im Mittelpunkt.

Ein Wiedersehen mit NieR: Automata

Die Zusammenarbeit zwischen Stellar Blade und NieR: Automata ist natürlich nicht neu. Bereits 2024 wurde die Kollaboration angekündigt und ist inzwischen schon länger auf PlayStation 5 und PC verfügbar.

Mit der Complete Edition schafft es der entsprechende DLC nun auch auf Nintendo Switch 2. Fans dürfen sich damit auf die bekannten Inhalte der Zusammenarbeit freuen, darunter Outfits, die von NieR: Automata inspiriert sind.

Wer sich vor dem Kauf selbst einen Eindruck verschaffen möchte, kann außerdem bereits eine kostenlose Demo für Nintendo Switch 2 ausprobieren.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul. Den neuen Trailer gibt es weiter unten.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up