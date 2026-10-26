Wie zu besten SNES-Zeiten: Neues Action-RPG erinnert an Secret of Mana und Chrono Trigger

Neue Spiele für das Super Nintendo? Ja, die gibt es tatsächlich noch! Während sich viele Entwicklerstudios heutzutage am Retro-Look der 16-Bit-Ära orientieren, geht Entwickler Ultima Team mit Eternal Hunters: The Branford Legacy einen Schritt weiter.

Das brandneue Action-RPG wird nämlich von Grund auf für das originale Super Nintendo entwickelt. Es handelt sich also nicht um ein modernes Spiel im Retro-Gewand, das später auf die alte Konsole portiert wird. Die SNES-Version ist vielmehr der Ausgangspunkt des gesamten Projekts.

Und auch optisch dürfte Eternal Hunters bei Fans klassischer Rollenspiele einige Erinnerungen wecken.

Ein Abenteuer durch verschiedene Epochen

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Duncan, der aus einer Familie von Dämonenjägern stammt. Nach dem Tod seines Vaters schließt er sich mit dem erfahrenen Krieger Clive zusammen, um einen zurückgekehrten Dämon aufzuspüren.

Die gemeinsame Reise führt das Duo durch unterschiedliche Epochen und verwickelt die beiden schließlich in einen Konflikt, dessen Ausmaße weit über ihre ursprüngliche Mission hinausgehen.

Gespielt werden kann das Abenteuer entweder allein oder im lokalen Zwei-Spieler-Koop.

Das Ultima Team möchte dabei möglichst viel aus der betagten Nintendo-Hardware herausholen. Sowohl bei der Grafik und dem Sound als auch beim Umfang soll das Super Nintendo an seine Grenzen gebracht werden.

Unterstützung erhält das Projekt unter anderem von Raphaël Gesqua, der bereits als Komponist von Mr. Nutz auf dem Super Nintendo bekannt wurde.

Fans denken sofort an große SNES-Klassiker

Unter dem Ankündigungstrailer werden bereits Vergleiche mit einigen der bekanntesten Rollenspiele der 16-Bit-Ära gezogen.

„Sieht aus wie eine Mischung aus ‚Chrono Trigger‘ und ‚Secret of Mana‘“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Ein anderer beschreibt das Spiel mit den Worten: „Es ist, als hätten ‚Trials of Mana‘ und ‚Terranigma‘ ein gemeinsames Kind bekommen.“

Ob Eternal Hunters diesen großen Vorbildern tatsächlich gerecht werden kann, bleibt natürlich abzuwarten.

Eine Kickstarter-Kampagne soll jedenfalls schon in Kürze starten, möglicherweise noch an diesem Wochenende oder in den darauffolgenden Tagen. Damit möchte das Team die vollständige Produktion des Spiels mitfinanzieren. Im Rahmen der Kampagne soll außerdem eine spielbare Demo des SNES-Prototyps verfügbar werden.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang ebenso wenig wie eine offizielle Steam-Seite oder bestätigte weitere Plattformen. Wir bleiben aber dran.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Ultima Team, Eternal Hunters: The Branford Legacy