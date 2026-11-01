Das düstere Bilderbuch-Spiel um Mono schlägt im Mai seine Seiten im Westen auf

Nach der förmlichen Ankündigung von Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu für den Westen hat NIS America nun den konkreten Termin genannt und weitere Details sowie einen neuen Trailer veröffentlicht.

Das neue „Storybook-Adventure“ erscheint als The Grimm Reapress and the Drearytale Monster demnach am 13. Mai 2027 im Westen für Nintendo Switch 2, Switch, PS5 und PC-Steam. Eine physische Edition ist ebenfalls geplant. Die Pressemeldung weist diese für PS5 und Switch 2 aus.

Im NISA Store ist aber eine Switch-Version statt der „Switch 2“-Version zu finden. Angesichts der GKC-Politik von NIS America sicherlich die bessere Wahl für Sammler. Es gibt japanische Sprachausgabe und englische Texte.

Entwickelt wurde der Titel vom Team hinter The Liar Princess and the Blind Prince und The Cruel King and the Great Hero, deren unverwechselbarer Bilderbuchstil auch beim neuen Abenteuer sofort wiederzuerkennen ist.

Eine Krankheit verwandelt Menschen in Bilderbücher

Im Mittelpunkt steht die junge Mono, deren Schwester an der mysteriösen Krankheit „Paper Mortis“ erkrankt. Diese verwandelt Menschen in Bilderbücher – während aus Bilderbüchern wiederum Monster werden können. Da die Krankheit als unheilbar gilt, verbündet sich Mono mit dem von Rache getriebenen Monster Mär und macht sich auf den Weg durch das sogenannte Libratarium, um ihre Schwester zu retten.

Dabei betreten SpielerInnen verschiedene Bilderbücher und erfahren die Geschichten der Mädchen, die zu diesen wurden. Neben der Erkundung warten Rätsel und Bosskämpfe auf Mono.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Grimm Reapress and the Drearytale Monster, NIS America, Nippon Ichi Software