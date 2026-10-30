Gundam neben Infanterie: Neuer Gundam-Ableger zum 40-jährigen Jubiläum der Reihe

Bandai Namco hat Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3 angekündigt, mit dem sich Gundam-Fans die Zeit bis zum neuen Konsolenspiel Gundam Rogue Orbit vertreiben können. Das heißt, wenn es denn bald erscheint. Denn anders als Gundam Rogue Orbit (erscheint am 5. März 2027) hat der neue Free-to-play-Ableger noch keinen konkreten Termin.

Enthüllt wurde das neue Spiel der langjährigen „Battle Operation“-Reihe während des Streams zum 40-jährigen Gundam-Jubiläum. „Das Free-to-play-Spiel erscheint für PlayStation 5 sowie für PC via Steam und bietet Cross-Play, verbesserte Grafik, erweiterte Mobile-Suit-Kämpfe sowie neue taktische Gameplay-Features auf dem Schlachtfeld“, erklärt man.

Das für die Serie typische Zusammenspiel aus Mobile Suits und Infanterie soll mit Battle Operation 3 weiter ausgebaut werden. Die detailreiche Grafik legt besonderen Wert auf die Mobile-Suits und Gefechte. „Spielende schlüpfen in die Rolle von SöldnerInnen und steuern eine Vielzahl legendärer Mobile Suits in groß angelegten Teamkämpfen, bei denen Mobile Suits und Infanterie Seite an Seite kämpfen.“

„Neben den Kämpfen gegen feindliche Mobile Suits können Spielende auch ihre Cockpits verlassen, um Bomben zu legen, Unterstützungsfeuer anzufordern und strategische Ziele zu Fuß einzunehmen.“ Neu ist das „Battle-Assist-Feature, ein überarbeitetes User Interface, das die Durchführung von Combos erleichtert, sowie die Unterstützung von Cross-Play zwischen PlayStation 5 und Steam, die es Spielenden ermöglicht, plattformübergreifend gegeneinander anzutreten.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3, Bandai Namco