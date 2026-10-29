Phantom Blade Zero stellt neuen Rekord auf und lässt sogar Black Myth: Wukong hinter sich

Erst vor Kurzem haben wir uns die ersten internationalen Wertungen zu Phantom Blade Zero angesehen. Schon damals zeichnete sich ab, dass das Action-Adventure von S-Game bei der Fachpresse ziemlich gut ankommt. Nun, einige Tage später, kristallisiert sich ein weiteres interessantes Bild heraus.

Denn Phantom Blade Zero ist laut einer aktuellen Auswertung von TheGamer das bislang bestbewertete chinesische Videospiel auf Metacritic. Damit lässt der Titel sogar einige der größten Gaming-Erfolge aus China hinter sich.

Selbst Genshin Impact und Black Myth: Wukong werden übertroffen

Mit einem Metascore von 88 Punkten für die PC-Version sichert sich Phantom Blade Zero den Spitzenplatz. Bislang führte Genshin Impact mit 86 Punkten für die PS5-Version die Rangliste an, allerdings bei sehr übersichtlichen vier Reviews, gefolgt von der PC-Version von ICEY mit 84 Punkten und Eastward mit 82 Punkten.

Besonders bemerkenswert ist der Vergleich mit Black Myth: Wukong. Das gefeierte Action-Rollenspiel von Game Science kommt für die PC-Version auf 81 Punkte und liegt damit ganze sieben Zähler hinter Phantom Blade Zero. Auch Wuchang: Fallen Feathers und F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erreichen jeweils 81 Punkte.

Gelobt werden bei Phantom Blade Zero vor allem das Kampfsystem, die abwechslungsreichen Bosskämpfe und das verschachtelte Leveldesign. Die meisten internationalen Wertungen bewegen sich zwischen acht und zehn Punkten.

Natürlich sagen Metacritic-Wertungen nicht alles über die Qualität eines Spiels aus. Der neue Spitzenplatz zeigt aber einmal mehr, dass chinesische Entwicklerstudios längst auch bei großen Einzelspieler-Abenteuern mitmischen.

Bei Steam on fire

Die Spielerzahlen bei Steam sprechen zusätzlich eine deutliche Sprache. Heute erzielte Phantom Blade Zero in der Spitze 723.876 gleichzeitige SpielerInnen allein bei Steam. GamesRadar berichtet, dass von den Neuveröffentlichungen nur Palworld 1.0 in diesem Jahr mehr gleichzeitige SpielerInnen verzeichnete: über 960.000 im Juli.

Black Myth: Wukong erreichte zu seinem Launch vor über zwei Jahren allerdings in der Spitze 2,4 Millionen gleichzeitige SpielerInnen. Ob Phantom Blade Zero diese Zahl am bevorstehenden Wochenende noch knacken kann?

Heute, am 29. Oktober 2026, erscheint Phantom Blade Zero für PlayStation 5 und PC via Steam und Epic Games Store. Wie wir kürzlich berichteten, bekommt das Action-RPG inzwischen auch eine Handelsversion für PlayStation 5. Auf diese müssen sich SammlerInnen allerdings noch bis 2027 gedulden.

via TheGamer, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME