Diese wunderschönen und verrückten Indies habt ihr heute bei der Indie World verpasst

Die „Indie World“ wird von vielen Videospiel-Fans gerne mal stiefmütterlich behandelt, aber die heutige Show lehrte diese Banausen mal wieder Lügen. Eine tolle Mischung aus wunderhübschen bis durchgeknallten Indie-Spielen war in die 15 Minuten gepackt.

Die Show wurde eröffnet vom schönen Pixel-Abenteuer Witchbrook, das mit dem 28. Januar 2027 nach langer Wartezeit einen konkreten Termin hat und dann nicht nur für Switch und Switch 2, sondern auch für PCs, Xbox und PlayStation erscheint.

Der nächste Indie-Titel war optisch nicht weniger beeindruckend. In Winds of Viridia (Artikelbild) von Shark Jump durchquert ihr eine nahtlose Welt, trefft Freunde und entdeckt neue Fähigkeiten an der Seite eures Moffling-Gefährten. Das Spiel mit Echtzeitkämpfen erscheint Anfang 2027 für Nintendo Switch 2. Eine spielbare Demo erscheint noch heute!

City of None (Extremely OK Games) stammt von einem der Co-Creator von Celeste, Noel Berry. Er arbeitet mit seinem Bruder Liam an diesem neuen Plattformer, der in einer düsteren Metropole spielt und im kommenden Jahr für Switch und Switch 2 erscheint – bisher war es nur für PCs angekündigt.

Ohne viele Worte erhielt dann Sword of the Sea mit dem 29. Oktober seinen konkreten Termin. Das Spiel hat nicht nur harte Journey-Vibes, sondern stammt tatsächlich auch von Giant Squid, dem Studio hinter Journey und Abzû. Sein Debüt feierte es im Mai 2023 übrigens bei einem PlayStation Showcase.

Sébastian Benard von Deepnight Games, auch bekannt als Lead Designer von Dead Cells, stellte anschließend mit Tenjutsu sein neues Spiel vor. Der Titel wird von Devolver Digital vertrieben und soll 2027 auch für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Über Threads of Time haben wir schon häufiger berichtet. Das Zeitreise-JRPG von Entwickler Riyo Games war bisher nur für Xbox und PCs angekündigt, wird im Sommer 2027 aber auch für Switch und Switch 2 erscheinen. Ein echter Hingucker für Fans des Genres.

Nach einer kleinen Trailer-Reel durfte Ria, der Entwickler von Kitsune: The Journey of Adashino, sein Spiel vorstellen. Kitsune: The Journey of Adashino ist von japanischer Folklore inspiriert und erzählt eine düstere Geschichte des Jugoya-Erntefestes. Das Spiel soll im Frühjahr 2027 erscheinen.

Millie Holten und Matthew Jackson von Toot Games aus Melbourne hatten dann die Gelegenheit, euch My Arms Are Longer Now vorzustellen. Ein Spiel, das bescheuert, witzig und leicht unbehaglich anzusehen ist – das sagen die Entwickler selbst. Das Spiel soll am 11. März 2027 erscheinen.

Weitere vorgestellte Spiele:

Bao Bao’s Gemütlicher Reinigungsservice – heute

RACCOIN: Chaos Max Edition – 10. November – Demo heute

Tanuki: Pon’s Sommer – 10. November

Spirit Crossing – 16. November

Slime Rancher 2 – Januar 2027

Everything is Crab – 26. Januar 2027

Dumpster Gang – März 2027

Petal Runner – 8. März 2027

Super Battle Golf – 25. März 2027

R.E.P.O. – 2027

Lost and Found Co. – Anfang 2027

HYPERyuki: Snowboard Syndicate – Anfang 2027

Haunted Paws – Mai 2027 – Demo heute

Finding Polka – Frühjahr 2027

Floor Plan: Slap Out of it! – Frühjahr 2027

Der Trailer zu Winds of Viridia:

Das VOD der Show:

Bildmaterial: Winds of Viridiam, Shark Jump