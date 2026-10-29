Sony lässt mit neuen DualSense-Controllern die 90er und frühen 2000er wieder aufleben

Wer erinnert sich noch an die späten 90er und frühen 2000er, als gefühlt jedes zweite technische Gerät ein transparentes Gehäuse hatte? Ob Game Boy, Controller oder ganze Konsolen – Hauptsache, man konnte einen Blick auf die Technik im Inneren werfen.

Heute ist dieser Trend deutlich seltener geworden. Doch offenbar hat auch Sony ein Herz für die durchsichtige Technik von damals. Mit der neuen Prism-Collection bringt das Unternehmen gleich drei transparente Designs für die DualSense-Controller und passende PS5-Konsolen-Cover auf den Markt.

Drei Farben und jede Menge Design-Philosophie

Die neue Kollektion umfasst die Farben Flare Orange, Emerald Green und Graphite Grey. Oder weniger poetisch ausgedrückt: Orange, Grün und Grau.

Sony selbst gerät bei der Beschreibung der neuen Designs allerdings regelrecht ins Schwärmen. So soll Flare Orange für einen „ausdrucksstarken, lebendigen Look“ sorgen, während Emerald Green mit seiner „seidigen grünen Farbe“ überzeugt. Graphite Grey wiederum präsentiert sich laut Sony als „zeitlos-modern“.

Man könnte natürlich auch einfach sagen: Die Controller sind transparent und sehen ziemlich schick aus.

Immerhin steckt hinter den Designs tatsächlich ein nostalgischer Gedanke. Leo Cardoso aus Sonys Designteam erklärt:

„Wir wissen, wie sehr unsere Fans auf die Rückkehr transparenter Controller gewartet haben. Wir wollten den unverkennbaren transparenten Look der späten 90er neu interpretieren und ihm einen frischen, modernen Touch verleihen, der zum Industrial Design der PS5 passt.“

Die transparente, glänzende Oberfläche erstreckt sich auch über die Rückseite der Controller und erlaubt einen Blick auf die Technik im Inneren. Ein Metallic-Finish im mittleren Bereich soll die verschiedenen Oberflächen optisch miteinander verbinden.

Besonders stolz ist Sony offenbar auf die Farbwirkung: Das Orange soll durch überlappende transparente Elemente stellenweise einen Roséton annehmen, während das Grün zusätzliche Tiefe erhält. Beim Grau setzt man dagegen auf eine eher zurückhaltende Optik. So viel dazu.

Preise und Termine stehen bereits fest

Die DualSense-Controller der Prism-Collection kosten jeweils 84,99 Euro. Für die passenden PS5-Konsolen-Cover werden 74,99 Euro fällig. Die Konsolen-Cover werden in Deutschland exklusiv über PlayStation Direct angeboten. Die Controller sind darüber hinaus auch bei teilnehmenden Händlern erhältlich.

Vorbestellungen starten am 10. November 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit. Die Veröffentlichung ist für den 4. Februar 2027 vorgesehen. Dann bleibt nur noch die Frage: Was ist bzw. war euer liebstes transparentes Technikprodukt?

Die Prism-Collection im Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment