Silver Palace: Der nächste Konkurrent für Genshin Impact und Co. hat einen festen Termin

Die Konkurrenz im Bereich der Free-to-Play-Open-World-RPGs wird immer größer. Mit Silver Palace steht bereits der nächste Kandidat in den Startlöchern. Publisher Elementa und Entwickler Silver Studio haben jetzt endlich den offiziellen Starttermin bekannt gegeben.

Am 14. Dezember 2026 soll das Action-RPG für PlayStation 5, PCs sowie iOS- und Android-Geräte erscheinen. Auf dem PC wird der Titel sowohl über einen eigenen Client als auch über den Epic Games Store verfügbar sein.

Wir hatten übrigens bereits auf der diesjährigen Gamescom die Gelegenheit, Silver Palace ausgiebig anzuspielen und uns einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen.

Detektivarbeit in einer offenen Spielwelt

Anders als viele Genrevertreter setzt Silver Palace nicht nur auf actionreiche Kämpfe, sondern auch auf Detektivgeschichten. Schauplatz ist die viktorianisch angehauchte Stadt Silvernia, in der sich hinter der prachtvollen Fassade zahlreiche Geheimnisse und ungewöhnliche Fälle verbergen. Also vom Setting her kann sich das Spiel schon mal absetzen.

Als ErmittlerInnen gehen wir mysteriösen Ereignissen auf den Grund, lernen verschiedene Charaktere kennen und bauen Beziehungen zu unseren BegleiterInnen auf.

Abseits der Detektivarbeit soll es außerdem reichlich Beschäftigungsmöglichkeiten geben. So können wir beispielsweise in das Immobiliengeschäft einsteigen, euch beim Pferderennen versuchen oder uns als Stammgast in einem gemütlichen Café niederlassen.

Dabei verspricht das Spiel zahlreiche Freiheiten. Ob wir mit anderen Figuren interagieren, Hinweise untersuchen oder uns in Kämpfe stürzen, soll weitgehend uns überlassen bleiben.

Vorregistrierung mit zahlreichen Belohnungen

Passend zur Terminankündigung ist auch die weltweite Vorregistrierung gestartet. Wer sich vorab registriert, kann sich abhängig von den erreichten Meilensteinen verschiedene Belohnungen sichern.

Bei 15 Millionen Vorregistrierungen winken 80.000 Ounce, bei 20 Millionen zehn Exemplare von The Science of All Things: Volume III. Ab 25 Millionen gibt es fünf Simulation Shots, während bei 30 Millionen sogar ein neuer 4-Sterne-Charakter freigeschaltet wird. Die letzte Stufe bei 35 Millionen bringt weitere zehn Simulation Shots.

Zusätzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der unter dem Titel „The Foolish and the Brave“ den Charakter Gratia näher vorstellt. Lange müssen Interessierte also nicht mehr warten. Schon Mitte Dezember öffnet Silvernia seine Tore.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Silver Palace, Elementa, Happy Elements, Silver Studio