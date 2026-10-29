Nach zehn Jahren: Witchbrook hat endlich einen Termin – und eine Überraschung im Gepäck

Viele Fans haben lange darauf gewartet und bei der gestrigen Nintendo Indie World gab es endlich die Bestätigung: Witchbrook hat einen konkreten Termin! Gleichzeitig hatte Publisher und Entwickler Chucklefish noch eine weitere Überraschung im Gepäck.

Das gemütliche Rollenspiel rund um eine magische Schule wurde bereits vor rund zehn Jahren erstmals angeteasert. Seitdem mussten sich Fans immer wieder gedulden. Ursprünglich sollte Witchbrook im Winter 2025 erscheinen, anschließend wurde die Veröffentlichung auf 2026 verschoben.

Nun steht fest: Am 28. Januar 2027 soll es endlich so weit sein. Damit rutscht das Spiel zwar erneut etwas nach hinten, diesmal gibt es aber immerhin ein konkretes Datum.

Auch PlayStation-Fans dürfen mitzaubern

Die zweite gute Nachricht betrifft die Plattformen. Neben Nintendo Switch, Switch 2, Xbox und PC via Steam erscheint Witchbrook jetzt auch für PlayStation 5. Und zwar direkt zum Verkaufsstart, sodass diesmal niemand länger warten muss.

Wer das Spiel bisher nicht auf dem Schirm hat: Witchbrook verbindet eine gemütliche Lebenssimulation im Stil von Stardew Valley mit einer magischen Schulwelt. In der Küstenstadt Mossport besucht ihr das Witchbrook College, lernt die BewohnerInnen kennen und taucht in einen liebevoll gestalteten Pixel-Art-Alltag ein.

Auch zum Preis gibt es inzwischen erste Informationen. In den USA wird die digitale Version 24,99 US-Dollar kosten. Ein offizieller Europreis wurde bislang nicht genannt.

Eine Handelsversion kommt ebenfalls

SammlerInnen dürfen sich ebenfalls freuen. Chucklefish hat bestätigt, dass sowohl eine reguläre physische Ausgabe als auch eine Collector’s Edition geplant sind.

Allerdings werden diese erst nach der digitalen Veröffentlichung erscheinen. Damit möchte das Studio verhindern, dass die Produktion der Handelsversionen den ohnehin schon mehrfach verschobenen Start erneut verzögert.

Die zusätzliche Zeit habe man genutzt, um möglichst viel Liebe und Detailarbeit in die Spielwelt zu stecken. Nun freue sich das Team darauf, im Januar endlich die Tore des Witchbrook College für neue SchülerInnen zu öffnen.

Der neue Trailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: Witchbrook, Chucklefish, Robotality