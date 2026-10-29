ARMS, Völkerball und etwas Persona: Dieses Action-Spiel bietet eine verrückte Mischung

Die japanische Indie World hatte dann doch noch ein paar Überraschungen zu bieten, auf die wir bei unserer westlichen Ausgabe verzichten mussten. Eine davon ist BAKUDO, ein ungewöhnliches Actionspiel, das irgendwie an eine Mischung aus ARMS, Völkerball und einer Prise Persona erinnert.

Publisher Shueisha Games und Entwickler SAYIL GAMES haben im Rahmen der Präsentation nämlich bestätigt, dass das bisher für PC angekündigte Spiel 2027 auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Einen neuen Trailer gab es obendrein.

Völkerball ist hier alles andere als harmlos

BAKUDO verbindet rasante Ballkämpfe mit einer Science-Fiction-Geschichte rund um eine Eliteakademie. Dort dreht sich praktisch alles um die namensgebende Sportart, bei der sich die SchülerInnen in spektakulären Duellen miteinander messen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Yuria, die sich an der Akademie einschreibt, um ihren verschwundenen Vater zu finden. Während sie neue Freundschaften knüpft und sich mit ihren MitschülerInnen auseinandersetzt, stößt sie auf ein Geheimnis, das weit über den Schulalltag hinausgeht.

Spielerisch erwartet euch ein Boss-Rush-Actionspiel, bei dem ihr eure GegnerInnen mit verschiedenen Ballwurftechniken bekämpft. Dabei kommt es nicht nur auf schnelle Reflexe an. Ihr müsst auch die Bewegungen eurer Kontrahenten studieren, Schwachstellen erkennen und im richtigen Moment kontern.

Acht besonders starke Gegner warten

Eine zentrale Herausforderung bilden die sogenannten Eight Stars, die acht stärksten KämpferInnen der Akademie. Jede dieser Persönlichkeiten verfügt über einen eigenen Kampfstil, den es zu durchschauen gilt.

Die Entwickler versprechen intensive Echtzeitkämpfe, bei denen geschicktes Timing und die richtige Strategie über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Auch optisch macht BAKUDO mit seinem Anime-Stil und den futuristischen Arenen einiges her. Gerade die Mischung aus Schulgeschichte, zwischenmenschlichen Beziehungen und ausgefallenen Sportduellen dürfte für Fans japanischer Spiele interessant sein. BAKUDO erscheint 2027 für Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shueisha Games, SAYIL GAMES, BAKUDO