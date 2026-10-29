Launch wird erwartet: Nach langer Wartezeit gibt es ein Lebenszeichen zu Digimon Alysion

Im März 2025 kündigte Bandai Namco Digimon Alysion an. Nach einer ersten geschlossenen Beta schon im August 2025 waren weitere Meldungen zum Spiel allerdings Mangelware. Nach der langen Wartezeit sieht sich das Entwicklerteam jetzt allerdings offensichtlich auf der Zielgeraden.

Die Vorregistrierung für Digimon Alysion, das kostenlose Mobile-Spiel auf Basis des Digimon Card Game, ist jetzt für iOS im App Store und für Android über Google Play freigeschaltet. Das ist in der Regel ein gutes Zeichen für einen nahenden Launch.

Ein konkreter Termin für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Der App Store präsentiert Spiel aktuell zwar mit dem 23. Dezember, doch dabei dürfte es sich wahrscheinlich um ein Platzhalterdatum handeln. Laut Bandai Card Games wird das Spiel jedoch noch im Jahr 2026 erscheinen.

Die Handlung des Spiels basiert auf dem Webcomic und dem Light Novel von Digimon Liberator. Beide sind kostenlos auf der offiziellen Website des Digimon Card Game verfügbar. Digimon Alysion erweitert das Kartenspiel mit exklusiven neuen Karten und führt die Hintergrundgeschichte in einem neuen Story-Modus weiter.

Story-Modus mit Vertonung durch bekannte Synchronsprecher

Im Story-Modus von Digimon Alysion begleitet ihr Kanata Hondo, die die Regeln und Mechaniken des Digimon Card Game mit Unterstützung ihrer besten Freundin Futre lernt. Ein Highlight des Story-Modus ist die Vertonung durch namhafte Synchronsprecher, wie zum Beispiel Shu Uchida, welche durch ihre Rolle in Love Live! Nijigasaki High School Idol Club bekannt ist; sie sprach außerdem Jill Cervel in The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor sowie Rollen in Spielen wie Heaven Burns Red und Reverse: 1999.

Weitere bekannte Synchronsprecher sind Hikari Kubota aus Umamusume: Pretty Derby (sowie Berserk, Crayon Shin-chan und Doraemon). Fairouz Ai ist international besonders bekannt als Power in Chainsaw Man und Jolyne Cujoh in JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean.

Auch Miyuki Sawashiro als Kurapika in Hunter × Hunter, Celty Sturluson in Durarara!!, Sinon in Sword Art Online II sowie Raiden Shogun in Genshin Impact ist mit am Start – genauso wie Ayumu Murase, der durch seine Rollen wie Shoyo Hinata in Haikyu!! und Venti in Genshin Impact bekannt ist.

Ein neuer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Alysion, Bandai Namco