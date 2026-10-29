Virtua Fighter Crossroads stellt den nächsten „Story-Charakter“ im neuen Trailer vor

Mit dem neuen Virtua Fighter hat SEGA richtig was vor. Unter anderem David Hayter und Perona-Autor Shinji Yamamoto sollen die traditionsreiche Reihe neu aufstellen. Der neueste Teil der Serie heißt Virtua Fighter Crossroads und wird ein erzählerisches Fighting-Adventure – in den Pressemeldungen ist gar von einem Action-Adventure die Rede – mit einer cinematischen Geschichte.

Und so kommt es, dass SEGA neuerdings „Story-Charaktere“ zu Virtual Fighter vorstellt. Nach dem Bakunawa Killer geht es heute mit Lionel Rafale weiter. „Lionel Rafale ist ein geheimnisvoller junger Kampfsportler, der in Vilasapara eingetroffen ist“, führt man ein.

Und weiter: „Der äußerst talentierte Kämpfer ist Cielo in einem Straßenkampf überlegen und sollte keinesfalls unterschätzt werden. Aber warum ist er wirklich in diese Stadt gekommen?​‌“

Während Virtua Fighter Crossroads spielerisch viele neue Wege geht, soll das „Herzstück der Reihe“ aber bewahrt bleiben: „Pure, realistische Kämpfe mit einfacher Steuerung, die sie zu einer festen Größe der Branche gemacht haben.“

Damit der Spagat zwischen Story-Abenteuer und Fighting-Klassiker gelingt, hat sich RGG Studio namhafte Hilfe gesichert. Neben den genannten David Hayter und Shinji Yamamoto (Persona-Serie) als Scenario Writer wirken auch Lead Writer Brad Kane (Autor von Ghost of Tsushima und Lead Writer von As Dusk Falls) sowie Tsuyoshi Furuta (Like a Dragon, Judgment) als Scenario Director am Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: New Virtua Fighter, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio