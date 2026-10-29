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Virtua Fighter Crossroads stellt den nächsten „Story-Charakter“ im neuen Trailer vor

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Mit dem neuen Virtua Fighter hat SEGA richtig was vor. Unter anderem David Hayter und Perona-Autor Shinji Yamamoto sollen die traditionsreiche Reihe neu aufstellen. Der neueste Teil der Serie heißt Virtua Fighter Crossroads und wird ein erzählerisches Fighting-Adventure – in den Pressemeldungen ist gar von einem Action-Adventure die Rede – mit einer cinematischen Geschichte.

Und so kommt es, dass SEGA neuerdings „Story-Charaktere“ zu Virtual Fighter vorstellt. Nach dem Bakunawa Killer geht es heute mit Lionel Rafale weiter. „Lionel Rafale ist ein geheimnisvoller junger Kampfsportler, der in Vilasapara eingetroffen ist“, führt man ein.

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Und weiter: „Der äußerst talentierte Kämpfer ist Cielo in einem Straßenkampf überlegen und sollte keinesfalls unterschätzt werden. Aber warum ist er wirklich in diese Stadt gekommen?​‌“

Während Virtua Fighter Crossroads spielerisch viele neue Wege geht, soll das „Herzstück der Reihe“ aber bewahrt bleiben: „Pure, realistische Kämpfe mit einfacher Steuerung, die sie zu einer festen Größe der Branche gemacht haben.“

 

 

Damit der Spagat zwischen Story-Abenteuer und Fighting-Klassiker gelingt, hat sich RGG Studio namhafte Hilfe gesichert. Neben den genannten David Hayter und Shinji Yamamoto (Persona-Serie) als Scenario Writer wirken auch Lead Writer Brad Kane (Autor von Ghost of Tsushima und Lead Writer von As Dusk Falls) sowie Tsuyoshi Furuta (Like a Dragon, Judgment) als Scenario Director am Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: New Virtua Fighter, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio

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