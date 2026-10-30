Zelda-Vibes und ein kleiner Begleiter: Neues Action-Adventure für Switch 2 und PCs enthüllt

Die Nintendo Indie World hatte einige spannende Ankündigungen im Gepäck. Neben dem endlich bestätigten konkreten Termin von Witchbrook wurde auch ein neues Action-Adventure vorgestellt, das vor allem Fans von Erkundung und großen Bosskämpfen interessieren dürfte.

Die Rede ist von Winds of Viridia, dem neuesten Projekt von Shark Jump. Das Spiel erscheint Anfang 2027 für Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich allerdings schon jetzt selbst ein Bild machen. Denn eine kostenlose Demo ist bereits für beide Plattformen verfügbar.

Eine geheimnisvolle Welt voller wilder Kreaturen

In Winds of Viridia erkundet ihr eine weitläufige, von Hand gestaltete Welt rund um den gewaltigen Riesenbaum. Doch in den vergessenen Landstrichen stimmt etwas nicht: Eine mysteriöse „Raserei“ scheint die dort lebenden Kreaturen zu befallen.

Eure Aufgabe ist es, die Ursache herauszufinden. Dafür erkundet ihr versteckte Grotten, Berglandschaften und uralte Ruinen, entdeckt Geheimnisse und stellt euch zahlreichen Gegnern.

Bei der Fortbewegung soll es besonders dynamisch zugehen. Ihr könnt rollen, rutschen, Saltos schlagen und euch mithilfe eines Greifhakens durch die Umgebung bewegen. Auch ungewöhnliche Pflanzen helfen euch dabei, höher zu springen oder bislang unerreichbare Gebiete zu erkunden.

Große Bosskämpfe und prominente Komponisten

Im Kampf erwarten euch Dutzende unterschiedliche Kreaturen sowie gigantische Bosse. Darunter befinden sich riesige Bestien, lebendige Statuen und uralte Wächter.

Unterwegs sammelt ihr außerdem besondere Relikte, die ihr als Totems ausrüsten und miteinander kombinieren könnt, um euren Spielstil anzupassen.

Ganz allein müsst ihr das Abenteuer übrigens nicht bestreiten. Ein kleiner Begleiter namens Moffling unterstützt euch sowohl bei der Erkundung als auch im Kampf. Daneben könnt ihr den BewohnerInnen von Sanctuary helfen, gemeinsam mit ihnen essen und weitere Abenteurer kennenlernen.

Auch musikalisch hat das Spiel einiges zu bieten. Für den orchestralen Soundtrack sind Kevin Penkin und Christopher Larkin verantwortlich, die unter anderem durch ihre Arbeiten an Made in Abyss beziehungsweise Hollow Knight bekannt sind.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shark Jump, Winds of Viridia