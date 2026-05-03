Das war … Kalenderwoche 18/2026

Das nächste Tales of, eine Erklärung von Sony sowie SEGA-Klassiker gaben uns einigen Gesprächsstoff. Nach einigen speziellen Neuankündigungen und dem Block mit den Videos der Woche haben wir auch noch zwei Reviews, ein Preview, die Mai-Neuerscheinungen und ein Interview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei der PEGI ist ein gewisses Tales of Eternia Remastered eingestuft worden. Eine Ankündigung dafür gibt es zwar noch nicht, aber die Katze ist nun bereits aus dem Sack.

Unterdessen hat Sony eine Erklärung zum seltsamen „30-Tage-DRM“ abgegeben. Es soll sich dabei lediglich um eine einmalige Überprüfung handeln. Die Aufregung hätten die Verantwortlichen also vermeiden können.

Mit SEGA UNIVERSE werden derzeit mehrere Klassiker ins Rampenlicht gerückt. SEGA feiert damit Retro-IPs und ihre Geburtstage. Man darf auf konkrete Informationen gespannt sein!

Einige spezielle Neuankündigungen haben uns ebenfalls erreicht. So kommt von den Machern von Celeste nun City of None (PC), nachdem es beim Studio eine Absage gab. Von FuRyu kommt das Roguelike-Action-Game CRYMELIGHT (PS5, Switch 2, PC), die Veröffentlichung erfolgt im November. Ziemlich bunt und verrückt dürfte Drunken Goddess Reflux (PC) werden, es handelt sich um ein Trinkspiel eines für solche Projekte bekannten Entwicklers.

Das mit Spannung erwartete The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC) läutet Anfang September den Herbst ein. Mittlerweile gestartet ist das Free-to-play-Projekt Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil), welches recht ambitioniert ist. Mit einem Charakter-Trailer hat sich die Switch-2-Umsetzung von Tales of Arise wieder in Erinnerung gerufen. Mit Inspirationen von Parasite Eve dürfen wir uns im Sommer auf .45 Parabellum Bloodhound (PC) freuen. Noch im Mai wird es hingegen cozy mit Kioku: Last Summer (PC), sinnigerweise erlebt ihr einen Sommer auf einer Insel. Ab sofort steht eine Demo von Final Fantasy VII Rebirth für die Versionen für Switch 2 und Xbox Series bereit.

Ein neuer Trailer zeigte das spezielle Design von Chronoscript: The Endless End (PS5, PC). Für einen Retro-Schub könnte bei manchem Mumintroll: Die Wärme des Winters (Switch, PC) führen, das Spiel ist bereits erhältlich. Je mit Zelda-Anleihen kommen Elementallis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (erhältlich) und Littlelands (PC) (Demo ab morgen) daher. Mit einer ziemlich einzigartigen Prämisse erscheint The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time (PC) Ende Monat. Ebenfalls kreativ: Wabisabi SushiDerby (Switch, PC), ein Rennspiel mit Sushi.

Ebenfalls Gas geben könnt ihr im Oktober mit Star Wars: Galactic Racer (PS5, Xbox Series, PC). Viel Gameplay könnt ihr euch zur Switch-2-Version von Indiana Jones und der Große Kreis ansehen. Mit speziellen Kostümen dürft ihr aktuell bei Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) rechnen. Bei der Indie Quest 2026 dürfte uns wiederum ein JRPG-Feuerwerk erwarten. Zum aktuellen Geburtstag von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) gibt es sogar neue Musik von Hatsune Miku. Viel Beachtung fand der Trailer zum Film Resident Evil, welcher von Zach Cregger stammt.

Damit kommen wir bereits zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Zum Start haben wir uns Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) (zum Testbericht) angesehen. Dabei überzeugen insbesondere die Großstadt und die Detektiv-Story, es gibt aber auch Probleme im Detail und bei der Monetarisierung. Mittlerweile auch noch für PS5 erhältlich ist Starfield (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), die unendlichen Weiten wurden gut auf der neuen Plattform umgesetzt. Inhaltlich bleibt das Spiel ein zweischneidiges Schwert.

Ergänzend zur Demo haben wir Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 angespielt. Beim Hands-on machte die Technik jedenfalls schon mal einen guten Eindruck.

Wie viel Wonne der neue Monat für euer Hobby bereithält, seht ihr in unseren Mai-Neuerscheinungen. So gibt es beispielsweise neue Abenteuer für die drei Action-Helden James Bond, Indiana Jones und Yoshi.

Aus unserem Interview mit den Machern von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) konntet ihr in den letzten Tagen viele spannende Details erfahren. So ging es um Kunst und Technik, Charaktere und Balancing, Gamedesign und Puzzles sowie KI-Tools.