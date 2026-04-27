No old, stay gold: SEGA startet Initiative und rückt sein Vermächtnis ins Rampenlicht

SEGA hat SEGA UNIVERSE angekündigt, eine Initiative, mit der man das Rampenlicht auf das Vermächtnis von SEGA-Marken lenken will. Unter dem Slogan „NO OLD, STAY GOLD“ führt man zahlreiche Projekte zusammen, deren Geburtstag man zukünftig gebührend feiern will.

Welches Format das Ganze annimmt, das kann man aus der Ankündigung noch nicht so richtig herauslesen. Am ehesten ist wohl ein wie auch immer gearteter Rahmen denkbar, der als Werkzeug und Sammelstelle für den SEGA-Rundumschlag in Sachen reaktivierter Marken dient.

Im Dezember 2023 hatte SEGA bei The Game Awards angekündigt, fünf klassischen Franchises wieder neues Leben einzuhauchen: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi und Streets of Rage. Es gibt Gerüchte um weitere Comebacks wie Sakura Wars. Doch bisher ist nicht allzu viel passiert.

Mit SEGA UNIVERSE stellt SEGA jedenfalls Marken vor, die man 2026 in den Fokus rücken will. Allesamt feiert man anlässlich ihrer bevorstehenden Jubiläen, dazu gehören neben Streets of Rage (35 Jahre) und Sakura Wars (30 Jahre) auch NiGHTS, Guardian Heroes, SGGG, Dynamite Deka, Rent A Hero, Out Run und Fantasy Zone.

In allen Fällen auf Remaster oder neue Spiele zu hoffen, wäre sicherlich naiv. Aber zumindest Streets of Rage gehört zu den 2023 angekündigten Marken, die man fortführen möchte. Und irgendwo schwirrt auch noch SEGAs rätselhaftes „Super Game“ herum. Oder ist das alles eins? SEGA-Fans dürfen zumindest gespannt sein.

Der Trailer dazu:

via Gematsu, Bildmaterial: SEGA