Nach der Earthblade-Absage: Celeste-Macher zeigen neues Spiel

Nach der Einstellung von Earthblade im vergangenen Jahr meldet sich Extremely OK Games mit einem neuen Projekt zurück. Das Studio rund um Noel Berry, Mitentwickler von Celeste, hat das Plattform-Abenteuer City of None angekündigt. Er arbeitet mit seinem Bruder Liam Berry an dem Projekt. Der Titel soll 2027 für PC via Steam erscheinen.

Damit schlägt das Team ein neues Kapitel auf, nachdem die Entwicklung von „Earthblade“ überraschend eingestellt wurde – ein Schritt, der viele Fans damals enttäuscht hatte.

Plattforming in einer düsteren Metropole

In „City of None“ erkundet ihr eine weitläufige Stadt, die von seltsamen Kreaturen, Robotern und sogenannten Baronen kontrolliert wird. SpielerInnen bewegen sich klassisch seitlich „scrollend“ durch verschiedene Bezirke, die per Zug miteinander verbunden sind, und schalten nach und nach neue Fähigkeiten sowie Items frei. Ein bisschen erinnert das Ganze d auch an Hollow Knight.

Neben präzisem Plattforming setzt das Spiel auch auf Begegnungen mit unterschiedlichen Figuren – von Verbündeten bis hin zu Gegnern. Inhaltlich dreht sich alles um den Versuch, die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen und ihre Zukunft neu zu gestalten.

Auch wenn der Veröffentlichungszeitraum noch etwas entfernt ist, zeigt die Ankündigung, dass das Team hinter „Celeste“ bereits am nächsten Projekt arbeitet – und erneut auf seine bekannten Stärken im Genre setzt. Ein erster Trailer wurde jetzt auch veröffentlicht. Wie gefällt euch das Spiel?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: City of None, Extremely OK Games