Drunken Goddess Reflux wird ein wilder Mix aus Yandere, Dämonen und Russisch Roulette

Alliance Arts und WHO YOU sind bekannt für ihre Spiele mit merkwürdigen Spielkonzepten. Nach NEEDY STREAMER OVERLOAD: Typing of The Net und dem von uns getesteten Yunyun Syndrome?! Rhythm Psychosis kommt jetzt Drunken Goddess Reflux, das Yandere-Dämonen-Russisch-Roulette-Spiel.

Der Dämon ist verliebt, wahnsinnig und tödlich

In diesem ungewöhnlichen Trinkspiel im Stil von „Russisch Roulette“ tritt man gegen einen dämonischen Gegenpart an. Ziel ist es, die Nacht zu überleben – glücklicherweise ist der Dämon schwer verliebt und deshalb bereit, ein Spiel auf Leben und Tod zu spielen – wenn du verlierst, bist du für ewig sein. Ziel ist es deshalb, den Dämon durch Alkohol dazu zu bringen, seine „Seele“ auszukotzen.

Zum Glück trinkt der Dämon gerne einen über den Durst. Mit zunehmendem Alkoholkonsum eskaliert das Spielgeschehen, wodurch neue Optionen und Risiken entstehen. Gleichzeitig steht das eigene Überleben auf dem Spiel, da jeder Zug unterschiedliche Auswirkungen haben kann.

Das Szenario spielt in der Höllenbar „Pandemonium“, in der ein Dämon auf SpielerInnen wartet. Thematisch verbindet das Spiel Elemente von Risiko, Survival und schwarzem Humor mit einer bewusst überzeichneten, düsteren Atmosphäre. Drunken Goddess Reflux mit der ungewöhnlichen Prämisse erscheint noch 2026 für PC via Steam.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Drunken Goddess Reflux, Alliance Arts, WHO YOU