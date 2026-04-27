Sushi auf der Überholspur: Wabisabi SushiDerby rast im Juli auf die Switch und den PC

Warum nicht einfach mal ein Rennspiel mit Sushi? Genau das liefert Wabisabi SushiDerby, das laut Kodansha und Entwickler ITAMAE STUDIO am 15. Juli für Nintendo Switch und PC via Steam erscheint. Das Konzept kombiniert auf den ersten Blick widersprüchliche Ideen: Kochsimulation und Rennspiel in einem.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines angehenden Sushi-Meisters, der nicht nur Gerichte zubereitet, sondern diese auch in Rennen schickt. Ziel ist es, sich bis zum Sieg im sogenannten „S1 Cup“ hochzuarbeiten – einer Art Meisterschaft für die schnellsten Sushi-Kreationen.

Training und Toppings

Im Zentrum steht dabei die Zubereitung selbst: Unterschiedliche Zutaten beeinflussen Werte und Fähigkeiten der Sushi. Über Training lassen sich diese weiter verbessern, bevor sie ins Rennen geschickt werden. Während der Rennen greift man indirekt ein, indem man das Sushi anfeuert und im richtigen Moment Boosts auslöst.

Der Clou liegt allerdings im Risiko: Wird ein Sushi während des Rennens „gegessen“, ist es sofort verloren. Damit wird jede Runde zu einem Balanceakt zwischen Tempo und Vorsicht. Zusätzlich sorgen spezielle Fähigkeiten einzelner Zutaten – etwa Ausweichmanöver oder Angriffe gegen Gegner – für taktische Abwechslung.

Habt ihr mittlerweile auch schon etwas Hunger bekommen? Erste Eindrücke gibt es weiter unten, den Trailer findet ihr dort. Wollt ihr dem Titel eine Chance geben?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Wabisabi SushiDerby, Kodansha, ITAMAE STUDIO