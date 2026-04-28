Die Technik im Dienst der Kunst: Hoyoverse über den visuellen Stil von Honkai: Star Rail

Zum dritten Jubiläum von Honkai: Star Rail bekamen wir als einziges deutsches Medium die Möglichkeit, mit Hoyoverse über verschiedenste Aspekte des Spiels zu reden. Während wir uns zuletzt über auf die Herausforderungen im deutschen und europäischen Markt unterhalten haben, liegt diesmal der Fokus auf dem Spannungsfeld zwischen Kunst und Technik.

Inszenierung und künstlerische Ausrichtung haben Priorität

„Für uns steht die künstlerische Ausrichtung an erster Stelle“, sagt Hoyoverse ganz offen in unserem Interview. „Die Aufgabe der Technik besteht darin, diesen Ausdruck so stabil wie möglich auf verschiedene Plattformen zu übertragen.“

Die Inszenierung sei dabei wichtiger als die bestmögliche Grafik: „Wir lassen uns zwar von verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen wie Anime und Film inspirieren, legen aber größeren Wert auf die zugrunde liegenden Elemente wie Figurenperformance, Kamerabewegung und emotionale Vermittlung.“

Herausforderungen zwischen Smartphone- und High-End-Hardware

Besondere Spannungen in der Entwicklung sind alleine durch die große Anzahl an unterschiedlichster Hardware mit massiven Performanceunterschieden zu erwarten – ein Mittelklasse-Smartphone ist schließlich keine PS5 Pro. Trotzdem ist es wichtig, dass die Spiele auf allen Plattformen ähnlich aussehen. Wie Hoyoverse dieses Problem löst?

Bereits früh in der Entwicklung müsse deshalb sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Teams auf das gleiche Ziel hin arbeiten. „Um die stilistische Einheit zu gewährleisten, legen wir in der Vorproduktion klare visuelle und inszenatorische Standards fest und integrieren diese durch die Zusammenarbeit mehrerer Teams, darunter IP, Grafik, Animation und Technik, in den Produktionsablauf“, so Hoyoverse.

„Plattformübergreifend streben wir keine völlig identischen Parameter an, sondern eine übereinstimmende visuelle Kernwahrnehmung. Das bedeutet, dass es auf verschiedenen Plattformen zwar technische Unterschiede geben kann, aber die Erkennbarkeit der Figuren, die Atmosphäre der Szenen, die Animationsdarstellung und das gesamte ästhetische Erlebnis so einheitlich wie möglich gehalten werden sollten. Das ist unser Verständnis von stilistischer Konsistenz und Kontinuität.“

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo