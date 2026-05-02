Cloud, Tifa und Aerith im Kleid: Der „Corneo Cup“ in Final Fantasy VII: Ever Crisis ist eröffnet

Das Mobile-Spiel Final Fantasy VII: Ever Crisis sorgt immer wieder für spannende bis kuriose Meldungen – zuletzt wegen möglichen Implikationen für den letzten Teil des Final Fantasy VII Remakes.
Jetzt hat Square Enix angekündigt, dass ein Story-Abschnitt aus Final Fantasy VII – in dem Aerith, Cloud und Tifa ihre feinsten Kleider tragen, um in Don Corneos Villa zu gelangen – Einfluss auf Ausrüstung und ein Event in Ever Crisis haben wird. Das Event „Corneo Cup: Open Bridal Audition“ ist ab sofort verfügbar.
Im Trailer sind die Kostüme und Waffen während eines Kampfes gegen den Event-Boss zu sehen. Das Event „Corneo Cup: Open Bridal Audition“ in Final Fantasy VII: Ever Crisis beinhaltet drei Kostüme, die auf den Kleidern von Aerith, Cloud und Tifa aus den bekannten Szenen in Final Fantasy VII Remake basieren.
Auch die Waffen wurden passend ausgestattet. Aerith erhält ein „Gorgeous Dress“, basierend auf dem roten Kleid, das man nach Abschluss von mehr als fünf Nebenquests im Wall Market bekommt. Dazu gehört ein goldener „Gorgeous Staff“.
Clouds „Classic Dress“ basiert auf dem blauen Kleid, das man durch das Erledigen von Chocobo Sams Aufträgen erhält; sein Schwert wird durch einen passenden „Noble Parasol“ ersetzt. Tifa trägt erneut ihr reifes, violettes Kleid – hier „Elegant Dress“ genannt – und bekommt dazu schwarze „Elegant Gloves“ als Waffe. Welche Fähigkeiten diese Ausrüstung bietet, ist noch nicht bekannt.
via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot
