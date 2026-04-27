„Parasite Eve“-inspiriert: Das neue Spiel der „VA-11 HALL-A“-Macher erscheint im Sommer

Das „Parasite Eve“-inspirierte .45 Parabellum Bloodhound nähert sich seiner Veröffentlichung. Wie Entwickler Sukeban Games, die Macher hinter VA-11 HALL-A, mitgeteilt haben, soll das Spiel etwa im Sommer erscheinen.

Zuvor hatte man schon im Februar vermeldet, dass das Spiel inzwischen „content complete“ sei. Heute gibt es dann auch einen weiteren, neuen Trailer zu .45 Parabellum Bloodhound. Die Veröffentlichung erfolgt für PC-Steam.

Der actionlastige Titel ist ein spielerischer Mix aus Real-Time-Spielsequenzen und rundenbasierten Gameplay-Elementen. „Die Ursprünge des Kampfsystems gehen natürlich auf ein persönliches Lieblingsspiel von mir zurück: Parasite Eve, aber da hören die Vergleiche auf“, so Entwicklerin Entwickler kiririn51 einst zur Ankündigung.

Kiririn51 will also auch einiges an eigener Persönlichkeit aufbieten. Die Geschichte handelt von Reila Mikazuchi, einer Killermaschine, die aus der Depression heraus versucht, ihr Leben neu zu gestalten, indem sie das tut, was sie am besten kann. Die Steam-Seite gibt’s hier.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: .45 PARABELLUM BLOODHOUND, Sukeban Games