Chronoscript: The Endless End lässt euch in ein Manuskript eintauchen und es erkunden

Chronoscript: The Endless End war eine der originelleren Ankündigungen der State of Play kurz vor der letztjährigen Tokyo Game Show. Ihr schlüpft in die Rolle eines Schriftstellers, der in einem mysteriösen Manuskript gefangen ist. Dort gilt es, das Geheimnis einer tausendjährigen Geschichte zu lüften, die sich selbst über ihr Ende hinaus weiterschreibt.

Publisher Shueisha Games und Entwickler DeskWorks haben jetzt einen neuen Trailer zum Action-Adventure veröffentlicht, das noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und PCs via Steam erscheinen soll.

„Ein Redakteur, der gerade eine lange Serienveröffentlichung abgeschlossen hat, erhält einen seltsamen Auftrag. Er begibt sich zu einem abgelegenen Herrenhaus in den Bergen, wo sein Auftraggeber auf ihn wartet. Jedoch wird er dort von einer Mücke gestochen und verliert das Bewusstsein“, führt die Steam-Seite ein.

„Als er zu sich kommt, findet er sich im Manuskript einer Geschichte wieder, die sich über ihr eigenes Ende hinaus weiterschreibt und vom Herrn des Anwesens geschaffen wurde – einem Schriftsteller, der bereits seit einem Jahrtausend lebt“, heißt es. Ihr durchstreift nun die Manuskriptseiten, und zwar buchstäblich.

Protagonisten, Gegner und Hintergründe wurden in Handarbeit mit Feder und Tinte gezeichnet und Bild für Bild animiert, um eine unheimlich lebendige Atmosphäre zu erzeugen, heißt es. Ein dynamisches Kampfsystem wird versprochen, bei dem ihr nach und nach besondere Fähigkeiten freischaltet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Chronoscript: The Endless End, Shueisha Games, DeskWorks!