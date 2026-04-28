Mit Bonus: Demo zu Final Fantasy VII Rebirth erscheint heute für Switch 2 und Xbox

Square Enix wird im Laufe des Tages eine spielbare Demo zu Final Fantasy VII Rebirth für Xbox und Nintendo Switch 2 veröffentlichen. Damit könnt ihr euch selbst von dem überzeugen, was wir nach unserer ersten Anspielsession auf Switch 2 feststellen durften.

Nach Final Fantasy VII Remake läuft auch „Rebirth“ ziemlich rund auf der zwar neuen, aber technisch doch noch unterlegenden Switch 2. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Immerhin tauscht „Rebirth“ die streng abgesteckten Gassen von Midgar gegen die Weiten der Welt aus, die ihr in bester Open-World-Manier bereist.

Die spielbare Demo umfasst die ersten beiden Kapitel des Spiels, darunter Clouds schicksalhafte Mission mit Sephiroth und Tifa in der Vergangenheit. Danach könnt ihr Kalm und das Umland erkunden. Wer die Demo spielt, kann den Fortschritt auf die Vollversion übertragen.

Außerdem könnt ihr euch über Ingame-Items in der Vollversion freuen, wenn ihr bis dahin einen Speicherstand der Demo auf der Konsole habt. So soll es einen Kupo-Talisman und das Überlebensset geben. Das verspricht konkret aber bisher nur die Xbox-Store-Seite. Die Pressemeldung macht aber keine Unterscheidung bei der Plattform.

Darüber hinaus gibt es in der Vollversion zwei Boni für Speicherdaten des Vorgängers. Die Beschwörungs-Materia Leviathan gibt es für Speicherdaten von Remake Intergrade und die Materia Ramuh, wenn ihr auch INTERmission gespielt habt. Davon wiederum ist nur im Nintendo eShop die Rede, doch es dürfte auch für Xbox-Fans gelten.

Nur auf Game Key Card

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 3. Juni 2026 für Switch 2 und Xbox. Es gibt zwar eine Handelsversion für Switch 2, aber was im Falle von „Remake“ galt, gilt auch diesmal: Rebirth ist schlicht zu groß, auch für die dem Vernehmen nach größten „Switch 2“-Cartridges.

Kleiner Trost für Sammler: Final Fantasy VII Rebirth liegt in der Erstauflage, die hier bei Amazon vorbestellbar* ist, eine „Zack Fair“-Karte zu Magic the Gathering bei! Immerhin, die ist wirklich physisch. Diese Promokarte gibt es als Beilage nur, solange der Vorrat reicht. Ansonsten ist Final Fantasy VII Rebirth auch schon digital vorbestellbar.

Demo-Trailer:

via Nova Crystallis, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix