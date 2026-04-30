Kein Fehler: Sony erklärt das Lizenz-Chaos um die 30-Tage-DRM-Funktion endlich

Wir erinnern uns: Kürzlich sorgte ein Beitrag des YouTubers Lance MacDonald für Aufregung im Sony-Kosmos. Jedes künftig erworbene PS4- und PS5-Spiel erfordere alle 30 Tage einer Online-Überprüfung, andernfalls würde Spielern die Lizenz entzogen, hieß es. Im Folgenden gab es Spekulationen über einen möglichen Bug, vermeintliche Insider-Infos sprachen von einer „versehentlichen Beschädigung“.

Nun scheint klar: Hier handelt es sich nicht um einen Fehler – trotzdem dürfen PlayStation-Fans aufatmen. Ein Sony-Sprecher teilte Game File mit, dass das neue System lediglich eine einmalige Online-Überprüfung erfordere, um anschließend als dauerhafte Lizenz für das digital erworbene Spiel zu fungieren. Dies deckt sich mit einer neueren Theorie, die in den letzten beiden Tagen unter Spielern aufkam, welche den 30-Tage-Timer getestet hatten.

„Spieler können weiterhin wie gewohnt auf ihre erworbenen Spiele zugreifen und diese spielen“, so besagter Sprecher gegenüber Game File. „Nach dem Kauf ist eine einmalige Online-Überprüfung erforderlich, um die Lizenz des Spiels zu bestätigen; danach sind keine weiteren Überprüfungen mehr notwendig.„

Twitter-User Saix_XIII veranschaulicht das System mit einer Grafik, welche die Zeiträume vor und nach der Implementierung des Systems vergleicht. „Von Anfang an wurde die Sache völlig aufgebauscht“, schreibt der User.

„ABER das lag daran, dass Sony die Situation nicht erklärt hat und nun Schadensbegrenzung betreibt, damit die Leute verstehen, was tatsächlich vor sich geht. Hätten sie gleich zu Beginn eine Stellungnahme abgegeben, anstatt zu schweigen …“ Dann wären Fans sicher weniger irritiert gewesen.

via Game File, Bildmaterial: Sony PlayStation