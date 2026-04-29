Cozy-Adventure im „Japandi-Stil“ – Kioku: Last Summer erhält einen Termin

Das Cozy-Adventure Kioku: Last Summer hat endlich ein Veröffentlichungsdatum: Wie Assemble Entertainment und der norwegische Entwickler Lugn Games bestätigen, erscheint der Titel am 28. Mai für PC via Steam.

Erst im Februar gab es erste Einblicke in das Spiel und seinen sogenannten „Japandi“-Stil – eine Mischung aus japanischer und skandinavischer Ästhetik, die sich auch im Setting widerspiegelt. Parallel zur Terminankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits jetzt eine Demo auf Steam ausprobieren.

Ein Sommer voller kleiner Geschichten

In Kioku: Last Summer schlüpft ihr in die Rolle von Asti, die auf eine abgelegene Insel zieht, um dort mit ihrem Vater ein neues Leben zu beginnen. Schnell wird klar: Hinter der idyllischen Fassade steckt mehr, als es zunächst scheint. Freundschaften, kleine Konflikte und persönliche Geschichten entfalten sich nach und nach über den Verlauf eines Sommers.

Spielerisch setzt das Abenteuer auf ruhige Erkundung, kleinere Aufgaben und verschiedene Aktivitäten – vom Sammeln und Erkunden bis hin zu Minispielen wie einem Murmel-Duell-System oder dem Fangen von Krabben. Die Insel selbst dient dabei als offener Spielplatz, der mit Orten wie einem lebhaften Dorf, einem geheimnisvollen Schrein oder dichten Wäldern zum Entdecken einlädt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Kioku: Last Summer, Assemble Entertainment, Lugn Games