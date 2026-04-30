Neuinterpretation der „Resident Evil“-Reihe: Teaser-Trailer zum neuen Film lehrt das Fürchten

Sony Pictures hat einen offiziellen Teaser-Trailer zur nächsten „Resident Evil“-Verfilmung veröffentlicht. Der Film aus der Feder von Weapons- und Barbarian-Direcor Zach Cregger wird am 18. September 2026 in den Kinos anlaufen.

Mit dem neuen Film könnte uns tatsächlich mal eine ordentliche Live-Action-Adaption von Resident Evil ins Hausstehen. Zugegeben, das ist etwas harsch formuliert. Während über die Qualität von Paul W. S. Andersons Filmreihe streiten lässt, waren sie finanziell ein durchgängiger Erfolg.

Ein Erfolg, an den Johannes Roberts’ Reboot „Welcome to Raccoon City“ von 2021 kaum anknüpfen konnte. Die neue Adaption von Horror-Wunderkind Zach Cregger weckt jedoch große Erwartungen. Kürzlich gab es Insider-Berichte, wonach die Test-Screenings die Zuschauenden begeistert zurückließen.

Die heutige Meldung verspricht eine „spannende – und furchterregende – Neuinterpretation der ‚Resident Evil‘-Reihe.“ In einer völlig neuen Geschichte begleitet der Film den medizinischen Kurier Bryan (Austin Abrams) auf seinem ungewollten Abenteuer, das ihn in einen unerbittlichen Kampf ums Überleben verwickelt.

Der neue Teaser:

Bildmaterial: Sony Pictures