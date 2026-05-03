Star Wars: Galactic Racer erscheint in dieser Collector’s Edition im Oktober

In einer Welt, in der die Herrschaft des Imperiums über die Galaxis eingebrochen ist, entsteht mitten im Aufbau der neuen Zivilisation eine eigene Untergrundwelt. Die sogenannte galaktische Liga veranstaltet in Star Wars: Galactic Racer gesetzlose Untergrundrennen, bei denen Syndikate die Rennpiloten ausstatten und das Vermögen innerhalb von Sekunden neu verteilen – und nebenbei das Bedürfnis nach Unterhaltung in der Bevölkerung befriedigen.

In Landspeedern, Speeder Bikes, Skimspeedern und Pods trittst du gegen deine Konkurrenz auf verschiedenen Strecken aus dem Rennen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. In der Kampagne kämpfst du mit wechselnden Bündnissen oder stellst dich strategischen PvP-Kämpfen und sorgst so für einen Ruf, der dir schon bald vorauseilt.

Star Wars: Galactic Racer wird es in drei Versionen geben: Eine Standard Edition, eine Deluxe Edition mit Steelbook und digitalem Artbook sowie mehreren digitalen In-Game-Inhalten und für Star-Wars-Fans eine Collector’s Edition.

Letztere ist bei Amazon schon vorbestellbar* und enthält ein physisches Modell des Kor Sarun: Darc X Landspeeders, einen physischen Banner des Galactic-League-Champions Kestar Bool, zwei Piloten-Patches, ein physisches Artbook sowie ein Steelbook mit individueller Schutzhülle und alle Inhalten der Digital Deluxe Edition.

Bei Vorbestellung gibt es eine kostenlose Bonus-Lackierung für Landspeeder, Speederbikes oder Skim-Speeder, deren Farbvariante je nach Plattform variiert. Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Spielerbanner-Hintergrund für Multiplayer-Modi. Star Wars: Galactic Racer erscheint am 8. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Epic Games Store.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Star Wars: Galactic Racer, Secret Mode, Fuse Games